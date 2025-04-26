守護77萬長者 新北明年設「高齡長照處」

三重區碧華國中舊址規劃「銀新未來城」長照綜合園區，正辦理都計變更中。 （新北衛生局提供）

2025/04/26 05:30

提供長照需求評估與連結資源 衛生局單一窗口受理

〔記者黃子暘、董冠怡／新北報導〕新北市有七十七萬名長者，即將進入超高齡社會，新北市長侯友宜昨在市議會施政報告中表示，明年將成立長照專責機關「高齡長期照顧處」，結合長照資源，提供民眾需求評估及連結資源的單一窗口，另外，三重區「銀新未來城」現正辦理都市計畫變更中，還有擴大醫療量能的板橋醫療園區、瑞芳醫療長照設施大樓、鶯歌健康醫養園區等建設持續推動。

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三重「銀新未來城」 辦理都計變更

侯友宜、衛生局長陳潤秋表示，「長照二．○」政策實施以來，新北長照服務使用人口快速成長，截至去年底累積七萬餘人，較二○一七年成長七倍，長照預算也由原本七億元提高到今年的近百億元，顯示市民對專業長照的高度需求。市府將在衛生局下成立長照處，整合衛生局、社會局長照資源與業務，作為單一窗口受理、提供民眾長照需求評估與連結資源。

瑞芳醫療長照大樓 2028年完工

侯友宜指出，在三重區碧華國中舊址規劃「銀新未來城」長照綜合園區，整合醫療、長照服務，正在辦理都市計畫變更中，已與內政部都市計畫變更專案小組會議取得共識，都市計畫變更會議審議通過就儘速招商。

鶯歌健康醫養園區 2027年開工

在醫療資源擴大、強化方面，侯友宜表示，「板橋醫療園區」規劃興建提供急性一般病床四九九床的大型區域教學醫院，現正辦理招商；加強就地安養的「瑞芳醫療長照設施大樓」已經在去年底開工，預計二○二八年完工；規劃在鶯歌火車站前的鶯歌健康醫養園區計畫在二○二七年開工，希望「導入智能及設計的未來智能衛生所」、「整合多元科別門診的複合式門診中心」、「提供容納一二○位失能失智長者的綜合式長照機構」，使居民享有更完善的整合醫療照護資源。

此外，新北市的原住民舉辦歲時祭儀時，多半需向其他單位租借場地，相當不便，市長侯友宜昨天表示，中央、地方合資三○七○萬元，規劃在三峽隆恩埔社宅，興建市內首座原住民族歲時祭儀專屬場域，提供原住民族人聯繫情感、舉辦族群傳統儀式祭典，以及文化推廣等，大約可容納八百人，目前正在進行設計書圖審查，預計五月招標、年底完工。

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