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    4月低溫 苗栗桂竹筍產量銳減

    天冷、山豬、獼猴肆虐「搶鮮」，苗縣桂竹筍產量「慘兮兮」。（記者蔡政珉攝）

    天冷、山豬、獼猴肆虐「搶鮮」，苗縣桂竹筍產量「慘兮兮」。（記者蔡政珉攝）

    2025/04/25 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕桂竹筍是苗栗縣獅潭、泰安、南庄等地重要經濟作物，不過，正進入產季的「雨後春筍」，受到四月氣溫較低、溫差大，加上山豬、獼猴與山羌等野生動物「搶鮮」，獅潭、泰安桂竹筍收穫量不到去年一半，南庄鄉農會則剛收購但產量極少。

    苗栗縣政府農業處表示，目前已收到包含大湖、泰安鄉的大湖地區農會公文，反映桂竹筍產量少，農業處將請各鄉鎮市公所調查轄內桂竹筍產量，會盡力協助農民。

    大湖地區農會表示，受氣候變遷影響，今年四月較冷，導致冒出頭能長大的桂竹筍數量少，根據農會統計，產季開始後，狀況較好時一天可收到一萬多台斤，狀況差時僅剩一千或數百台斤，產量可謂「慘兮兮」。

    獅潭鄉農會則說，桂竹筍今年剛冒出頭就被山豬、山羌等野生動物吃掉，加上氣溫低，今年迄今產量共五萬台斤，與去年約二十萬台斤相較確實銳減。只能等待近期雨勢後桂竹筍可多冒出頭。

    南庄鄉農會則說，南庄因海拔高度等地理因素，桂竹筍採收時間較晚，前天才剛收購，但數量僅一千四百台斤，往年第一天可收到約五千台斤，產量確實減少，希望後續狀況變好。

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