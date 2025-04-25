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    台中購物節行銷國際化 議員抨擊效益差

    中市去年購物節安排市長盧秀燕與新加坡、日本及比利時三國使節拍宣傳廣告，議員昨天抨擊效益差。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    中市去年購物節安排市長盧秀燕與新加坡、日本及比利時三國使節拍宣傳廣告，議員昨天抨擊效益差。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    2025/04/25 05:30

    去年安排盧秀燕與三國使節拍廣告 僅2千多外籍人士登錄消費

    〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕中市去年購物節安排市長盧秀燕與新加坡、日本及比利時三國使節拍宣傳廣告，藉此強調國際化，民進黨多位市議員昨天抨擊，參加抽獎的外籍人士僅二七八四人、登錄金額只有四千三百萬餘元，僅佔總消費登錄金額的○．一二％，平均每位外籍旅客消費只一．五四萬元，「哪一點國際」？只為宣傳盧秀燕；對此，市府經濟發展局強調，今年將依外籍人士入境台灣的比例，制定推廣行銷方案。

    經發局︰今年依入境比例推廣行銷

    議員謝家宜、張芬郁、陳雅惠、陳淑華、陳俞融表示，市府去年購物節標榜國際化，但參加的外籍旅客只有二千多人次，依序是馬來西亞、中國、香港，入境台中的外籍旅客依序是香港、越南、韓國，但卻看不出與參加購物節的相關性，真正因購物節而入境台中，也僅有六．二％，購物節顯然不國際；議員周永鴻建議，市府辦產業會展將比辦購物節更有效益。

    5月將發物調券 議員建議擴大發放

    此外，議員們都認為五月二日要發放的物調券，市府對重覆領取、排長龍都未有對策。

    議員蔡耀頡則指出，受到美國關稅風波影響，民眾刻意消費緊縮，攤商哀聲嘆息，建議物調券擴大發放，以刺激擴大內需。

    經發局表示，購物節去年起朝國際化發展，去年拍的三部影片，在網路上突破二十五萬觀看次數，今年台中購物節將持續擴大國際化推廣及行銷，並依據外籍人士入境台灣的比例，制定推廣行銷方案，該局強調，去年物調券活動創造超過一．四億元商機，並帶動多縣市跟進，統計台中近三年批發業、零售業營業額都呈現正成長。

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