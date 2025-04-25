台中自住宅逾10萬空戶 房屋稅恐暴增

台中尚有十萬餘戶自住宅為未設籍空戶，房屋稅恐暴增至少二倍以上。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/25 05:30

原16萬戶僅5.8萬戶完成設籍 遷籍比例35％

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央打房開徵囤房稅2.0版，去年七月更啟動房屋稅新制，自住宅須有人設籍才能適用優惠稅率，否則稅額至少暴增為三倍以上，設籍期限到今年三月廿四日止，地方稅務局長沈政安指出，尚有十萬二千戶自住宅未設籍，議員何文海關切能增加多少囤房稅，並要求須用於社會住宅等居住正義政策，不允許大撒幣，沈政安說，有不少人受影響，財政部預計廿五日公佈是否展延設籍期限，尚無從計算增加稅收。

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稅率將從1％ 提高到3.2％以上

中央打房祭出囤房稅，去年七月啟重房屋稅新制，自住宅須有至少一人設籍，才能享全國僅持有一戶自住宅享一％優惠稅率，全國持有三戶以內享一．二％優惠稅率，未設籍空戶，房屋稅課稅稅率提高到至少三．二％，隨持有戶數增加提高到最高課徵四．八％，屋主繳稅稅額至少暴增為三倍，戶籍登記期限到今年三月廿四日截止。

沈政安指出，台中市去年自用住宅戶數約八十九萬戶，其中有十六萬戶是無人設戶籍的空戶，配合房屋稅新制今年起課徵，地稅局在去年及今年二度發函，提醒未設戶籍的空戶所有人辦理設籍，設籍截止日後，台中市只完成五．八萬戶設籍，遷籍比例三十五．一四％。

議員︰增囤房稅收 應用於社福

台中市議員何文海關切未遷籍戶數逾十萬，會替台中增加多少稅收？他說，近年來房價飆漲居高不下，年輕人感嘆買不了房，中央為打房祭出多元政策，新增的囤房稅如何應用？市府應及早規劃，他要求市府須將囤房稅增加的稅收，全部用在社會住宅等社會福利上，絕不允許市府再拿去做大撒幣式的花費。

沈政安則指出，因中央統計設籍期限截止後，全國平均遷籍率也僅卅五．四％，仍有為數不少自住宅無人設籍，之前已代為向中央反映，民眾希望展延設籍期限，讓自用宅未遷籍民眾有機會補救等心聲，財政部回應評估預計廿五日有結果，目前尚無法核算會增加多少囤房稅。

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