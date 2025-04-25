《桃園》2日遊4人破6萬 市府稱仍比市價便宜

桃園市政府與YOYO家族合作，暑假將推出一、二日遊的「珍珠海岸」快樂小旅行。（市府提供）

2025/04/25 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府推廣「珍珠海岸」旅遊，與YOYO家族合作，暑假將推出一、二日遊的海岸快樂小旅行，議員謝美英接獲陳情，指二日遊程成人費用超過一萬五千元，一家四口破六萬元，難怪網友酸說「有錢的國旅，沒錢的出國」；市府觀光旅遊局企劃暨國際科長謝鎮全表示，整個行程仍比市價便宜，將考量規劃價位較適中的行程。

暑假珍珠海岸旅遊被酸有錢的國旅

謝鎮全說，二天一夜的主題經典行程，暑假週末限量四團，有探索觀新藻礁、石滬故事館，入住和逸飯店，享受水族館夜間導覽及夜宿水族館特殊體驗，同時包含晚餐、消夜及隔天早餐、午餐及下午茶，還有專屬同樂會，一起和YOYO家族成員學習桃園珍珠海岸的知識、唱唱跳跳。

請繼續往下閱讀...

謝鎮全表示，另有廿六團一日遊行程，分「海洋探險隊」及「石滬探險隊」，各以古早牽罟捕魚、百年石滬探秘為主題，費用一八八八元，每場活動都由YOYO哥哥姐姐帶動，和小朋友近距離互動遊樂。

觀旅局：考量規劃價位適中行程

謝美英昨在議會定期會觀旅局工作報告時質詢，點出「主題經典行程」大人要付一萬五八八八元、小孩一萬三八八八元，算起來二大一小的家庭就要四萬七一六四元，四名成人同行超過六萬元，民眾抱怨二天一夜行程，餐飲都在飯店裡，與海岸有關的僅兩小時，根本名不副實。

另，今年台灣燈會在桃園活動雖落幕，但燈會預算高達七．三億元，議員彭俊豪、徐景文、簡志偉、李家興都呼籲，燈會結束後，應該有些東西可以保留，不要船過水無痕；觀旅局代理局長王麗娟答詢說，初步擇定中原文創園區，主要考量週末文創市集人潮活絡，台鐵列車往來經過頻繁，車廂內旅人可視性高，可營造為旅人往返中壢臨時性地標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法