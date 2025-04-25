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    彰化罷謝衣鳯破1.4萬份 志工振奮

    罷免謝衣鳯總部宣布連署書已達1萬4000份。（記者顏宏駿攝）

    罷免謝衣鳯總部宣布連署書已達1萬4000份。（記者顏宏駿攝）

    2025/04/25 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化第三選區罷免立委謝衣鳯的行動，連署人數在本週迎來關鍵轉折，從原本不到八千份，前天一舉突破一萬四千份，雖然二階門檻必須二萬七千份，還有一段距離，但這已讓志工團隊士氣大振，而北台灣多個已達標的罷團也將在下週南下支援，罷團領銜人陳世雄說，非常有機會達標！

    彰化第三選區罷免謝衣鳯從三月中旬展開二階連署，但連署書一直衝不出來，甚至在三十五個罷藍團體中墊底，直到本週連署人數「暴衝」，公民團體「罷免缺衣不可」昨天在溪湖總部宣布連署人數已來到一萬四千多份，且持續增加中。

    罷團領銜人陳世雄說，彰化第三選區幅員遼闊，相當於台北市面積的兩倍，志工必須投入很多人力與時間，才能完成一份連署書。連署進度曾在八千份時一度陷入瓶頸，但隨著前縣長周清玉出面號召、姚嘉文資政、吳晟資政、曹興誠董事長與同鄉會鄉親共同力挺下，每天都以上千份的速度增加。

    他說，志工短缺、幅員遼闊，是當前最大的難題，但北部多個區域已達標的罷團陸續南下支援，他們獲得更多資源，希望透過街頭宣講、機動連署小蜜蜂進一步把局面打開。

    罷免團體表示，對手把持地方政治勢力已近四十年，改革不可能輕鬆，但只要鄉親願意站出來，願意相信改變的力量，南彰化就能寫下歷史。

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