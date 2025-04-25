收運資收物 彰化和美4里5月1日起分日分類

2025/04/25 05:30

每週一、四回收紙類 二、五為鐵、玻璃瓶 三、六是寶特瓶

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣從去年七月起實施垃圾分類新制，提高退運標準，在資源回收暴增下，讓全年垃圾量大減，創下彰化縣有史以來每日的人均垃圾量新低紀錄。和美鎮公所決定再接再厲，從今年五月一日起，從市區四里搶先試辦「分日分類」收運，成效良好再擴大到全鎮上路。

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去年實施分類新制 垃圾量大減

和美鎮長林庚壬表示，和美鎮從去年初就開全縣風氣之先，全面進行垃圾「破袋檢查」，成功抓到事業廢棄物，也讓去年全鎮的每日人均垃圾量下修到○．四六公斤，比前年○．五一公斤，足足少了○．○五公斤。

林庚壬說，由於回收量暴增，連帶讓清潔隊收運資源回收物回來的細分類工作量不堪負荷，所以，這次再度搶全縣之先，試辦資源回收物「分日分類」收運計畫，希望民眾能夠多加配合，在各項資源回收品的指定時間再拿出來清運。

採取勸導方式 沒有罰則

林庚壬說，試辦資收物「分日分類」清運計畫，採取勸導方式，沒有罰則，民眾就算拿來非指定期間的資收物，清潔隊員還是會收，但會給予提醒，並同步進行分類宣導。

「分日分類」3天為一個循環

和美清潔隊隊長葉木樹表示，五月一日上路的試辦路線，則是敲定和美鎮市中心的和東、和西、和南、和北等四里。主要是因為這條路線都是同一部垃圾車收運，收運時間星期一到星期六都收，目前資收物「分日分類」以三天為一個循環，也就是週一、週四指定回收紙類、紙容器、塑膠薄片與塑膠；週二、週五為鐵、鐵容器、玻璃瓶、鋁罐；週三、週六為寶特瓶與塑膠容器。其餘從電池、手機、高壓容器等是週一到週六都收。

葉木樹強調，五月一日起從和美市中心開始試辦，試辦成功就可推廣到全鎮，由於全鎮有的收運路線為週一、三、五或是週二、四、六，由於試辦「分日分類」為三天一個循環，屆時就可直接擴大辦理，不必再次修正回收計畫，如果推行上有發現問題，也能夠先就試辦範圍進行修正。

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