集集火車站前自行車道 改種花旗木

南投縣集集火車站前1.6公里的自行車道，將昔日小葉欖仁綠蔭改種花旗木，除避免道路浮根，也盼營造像彰化縣二水的花旗木鐵道景觀。（記者劉濱銓攝）

2025/04/25 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集火車站前自行車道，集集鎮公所去年移除一．六公里長的小葉欖仁綠蔭，解決路樹浮根問題，近期則補種花旗木，盼營造如同彰化縣二水的花旗木鐵道景觀，惟最近正逢花期卻不見花況，公所回應，樹木甫移植完，明年花況才會明顯，加上集集火車站預計年底復駛，屆時花季可望迎來火車與粉紅大道同框的浪漫美景。

剛移植完 明年花況才會明顯

集集火車站前自行車道，過去綿延的小葉欖仁樹種植逾卅年，惟路樹靠近道路，以致路側出現浮根、凹凸不平，公所考量道路安全，去年砍光所有小葉欖仁，站前綠蔭大道消失，一度引發爭議。

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公所為營造遊憩景觀，改種花色粉嫩的花旗木，近日站前自行車道已補植完成，惟目前正值花旗木盛開，鎮上其他花旗木景點已可見開花，但補種樹木卻不見花況，引發民眾議論。

集集鎮公所表示，補植花旗木共七十八棵，從火車站一路到農業部生物多樣性研究所附近，雖補植的花旗木還算大棵，但畢竟才剛移植完，枝幹樹葉有限，因此要到明年花季才會盛開，屆時集集火車站已復駛，可望能讓遊客欣賞到美麗的鐵道花旗木景觀。

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