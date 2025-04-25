投縣罷馬文君連署 衝到1.5萬份

投一「All罷馬」努力擴點，上週六草屯朝清宮媽祖遶境，軟轎經過連署攤位並有停留，志工都很興奮，認為媽祖也來加油。（「All罷馬」罷團提供）

2025/04/25 05:30

進度達8成 罷游顥也破9成 有志工天天從台南來幫忙

〔記者陳鳳麗／南投報導〕投一罷免馬文君、投二罷免游顥的罷免團體，已各收到一萬五千份和一萬八千份連署書，讓志工們大為振奮，兩罷團都有不少如同被曹興誠喻為「媽祖婆」的女志工，其中投一的郭惠蓉一連三個月天天從台南到草屯當志工，她說，不忍讓在地志工有孤立無援的感覺，因此她堅持下去不覺得累。

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「去游除垢」盼達2.5萬份安全門檻

因南投縣被視為鐵板一塊藍的罷免艱困區，投一「All罷馬」和投二「去游除垢」罷團，從一階意向書連署就不被看好，但志工們不放棄，不只一階通過，且二階連署份數離達標也愈來愈近，「去游除垢」罷團領銜人林敬桐，廿三日晚間宣布，已收到連署書一萬八千份，進度破九成，志工們會努力衝過法定門檻一萬九八三三份外，也希望達到二萬五千份的安全門檻目標。

「All罷馬」將努力到收件截止日

投一「All罷馬」的志工鴨子划水，昨晚連署份數也達一萬五千份，進度衝到八成，志工們振奮之餘也強調努力到收件截止日，其中家住台南的郭惠蓉這幾天仍不斷地向外縣市號召假日志工前來幫忙，本週六、日也會再有一批志工前來，將投入擺攤和家訪的工作。

志工郭惠蓉 擺攤、家訪不覺得累

郭惠蓉是讓罷馬志工最敬佩的人，因為家住台南的她，從一月十七日即投入志工行列，三個月來很多草屯鄉親已看過她好幾次，擺攤、家訪、騎機車追垃圾車宣傳都看得到她的身影，有的民眾看到她還會說：「你又來了！」已把她當成草屯的子弟。

郭惠蓉說，去年底就有「全台大罷免」的想法，得知南投和苗栗缺志工後，決定投入罷馬行列，顧連署攤位、當收件小蜜蜂、接電話志工，到家戶拜訪，雖忙但不覺得累，只要想到能把不適任、不愛台灣的立委罷免掉，就會精神百倍。（相關新聞刊A1、A3、A4）

投二「去游除垢」罷團領銜人林敬桐（拿麥克風者）宣布收到連署份數達1萬8000份。（記者陳鳳麗攝）

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