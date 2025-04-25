《花蓮》克難訓練 玉里織羅部落獲贈龍舟

織羅部落族人每年端節前一個月開始備戰划龍舟，但是因為沒有船，只能坐在練習場地鱸鰻潭的岸邊練習划。（黃郁惠提供）

2025/04/25 05:30

以往用浮板綁一起當船隻 搬椅子坐水裡練習划槳

〔記者花孟璟／花蓮報導〕端午節不是阿美族傳統文化，不過花蓮玉里鎮秀姑巒溪東側的織羅部落族人熱愛賽龍舟，去年獲得縣賽小型龍舟組亞軍，但多年來沒有一艘正規的船隻，曾用浮板綁在一起當成船隻，或是搬椅子坐在水裡練習划槳，克難程度堪稱龍舟界的紅葉少棒，花蓮體育高中最近淘汰訓練的龍舟， 由教育處轉贈織羅部落，讓部落全力備戰今年龍舟賽。

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體中淘汰訓練龍舟 教育處轉贈

織羅部落位於玉里鎮春日里，是秀姑巒溪東側阿美族大部落。社區發展協會理事長黃郁惠受訪說，划龍舟成為部落凝聚團結的精神象徵，每年端午節前一個月在鱸鰻潭密集練習，但沒有正規船隻，隊員只能坐在潭邊練習划槳，訓練過程超級克難。

她說，族人們像得了「龍舟癌」，今年鯉魚潭的端午龍舟賽，部落預計三支隊伍將分別報名公開男子組一隊、女子組兩隊，女子組還將上演「媽媽和女兒變成競爭對手」戲碼，為了把時間留下來練習及比賽，還暫停部落體驗旅行的接團。

縣立花蓮體育高中這學期汰換訓練舟，由教育處轉贈給社團法人花蓮縣織羅部落文化傳承經濟發展協會，十九日運到部落，包括頭目葉順名、前頭目黃啟原、縣議員林玉芬及哈尼．噶照、里長陳青廉、玉里鎮民代表秀吉．撒夫洛、春日社區發展協會理事長黃郁惠等與部落族人都到場迎接，舉行淨船及下舟儀式祈求平安。

練習舟雖沒龍頭 族人試划超滿意

儀式後龍舟隊眾人都躍躍欲試，立刻下水「試划」，隊員都覺得超滿意，隊員說，雖然是練習舟並沒有「龍頭」，但每次可讓十幾人一同上船，已經讓大家心情振奮，「有信心今年成績一定可以比往年更棒」。

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