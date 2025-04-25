《宜蘭》高鐵延伸宜蘭 議長：全力支持

宜蘭縣議會不分黨派、全體議員連署，要求交通部針對高鐵延伸宜蘭加開公聽會。（宜縣議會提供）

2025/04/25 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣議會不分黨派、全體議員連署，要求交通部鐵道路針對高鐵延伸宜蘭加開說明會，並提出多項疑義，被外界解讀「反對高鐵」！提案人議長張勝德強調，議會對高鐵完全支持，只是希望加開說明會，讓縣民更加了解高鐵計畫。民進黨議會黨團總召陳文昌則擔心說明會節外生枝，影響高鐵核定。

連署加開說明會 被誤導為反對

據了解，高鐵延伸宜蘭第二階段環境影響評估，中央希望在八月完成核定；交通部鐵道局也在上個月分別在宜蘭、新北與台北召開三場公聽會。

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由於地方一直有反對高鐵聲音，且高鐵延伸宜蘭事關重大，相關訴求跨越黨派；宜縣議會議長張勝德日前在議會提案，強烈建議交通部再次召開公聽會，就縣民關切及疑慮問題詳細說明，以釋群疑而利於高鐵宜蘭線新建開發工程之執行與推進，獲得全體議員連署。

此連署案近日在網路發酵，有人故意解讀與誤導宜縣議會也是「反對高鐵」，才會提出質疑；對此，張勝德指出，宜縣議會對高鐵完全支持，只是地方上有聲音，反應高鐵的說明會不足，議會連署是希望鐵道局再加開說明會，並不是不支持高鐵，這必需澄清。

民進黨團擔心 說明會節外生枝

陳文昌說，召開說明會他同意也可以理解，但這個連署案卻被誤導成縣議會反高鐵，必須加以澄清以正視聽，中央希望八月環評可以通過，議會發動要求加開說明會，環保團體與還有不同意見的人，會不會藉此節外生枝拖延環評核定，這會對宜蘭未來發展損害很大，不可不慎。

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