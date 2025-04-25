滿足健康飲食 鹿草「玄Q米」上市

鹿草鄉農會以台南20號打造糙米品牌「玄Q米」上市。（記者王善嬿攝）

2025/04/25 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉農會引進改良自日本牛奶皇后品種「台南廿號」米，與農民契作廿多公頃，此品種口感柔軟帶有香氣，因應養生趨勢，與知名品牌合作生產糙米品牌「玄Q米」，昨天上市發表會，現場邀請廚師指導家政班學員做成摺疊飯糰等餐點，令人食指大動。

鹿草鄉農會理事長陳榮華、總幹事陳健平、台南區農業改良場鹿草分場長陳榮坤、鹿草鄉長嚴珮瑜等人，昨天品嚐「玄Q米」製成的摺疊飯糰、大阪燒等餐點，直呼「口感Q彈，好好吃」。

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陳榮坤說，「台南廿號」由擁有日本牛奶皇后品種基因的台南十四號，與台稉四號、抗稻熱病品種「台農八十四號」雜交，歷經九年育成，做糙米飯保有糠層，且口感濕軟不粗硬，高纖口感佳。

陳健平表示，因應國人健康飲食，引進「台南廿號」與億東公司三好米品牌合作生產「玄Q米」，保留糙米的營養，率先上架一千包，之後還將打造禮盒商品推廣。

陳健平指出，小包裝有生產履歷的「玄Q米」，透過家政班聯合班會，結合鹿草在地的黃秋葵等食材，設計大阪燒、摺疊飯糰等糙米食譜，推廣給每個家庭都愛上吃糙米。

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