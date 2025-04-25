《因應對等關稅》嘉縣傳產業 盼政府助減輕成本

立法院經濟委員會邀集經濟部等部會官員到嘉義縣舉辦傾聽產業座談會，說明因應美國關稅政策，廠商則希望政府協助減少成本負擔。（記者王善嬿攝）

2025/04/25 05:30

籲請中央凍漲電費 降低工業區管理費 資源精準對接地方需求

〔記者王善嬿／嘉義報導〕因應美國祭出對等關稅，行政院昨通過規模四一○○億元特別條例預算草案，立法院經濟委員會昨邀集中央部會官員到嘉義縣舉辦傾聽產業座談會，逾六十家廠商及廿多位特定工廠發展協會代表與會，現場多位傳產業者呼籲中央凍漲電費、降低工業區管理費，以減少業者成本負擔，盼中央資源能更精準對接地方需求。

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立院經濟委員會召委立委蔡易餘、經濟部次長賴建信、財政部關務長劉芳祝、國發會副主委詹方冠、嘉義縣府經發處長李雅萍等人參與會談。

希望政府組關稅同盟 搶海外市場

經濟部官員簡報指出，行政院規劃透過降低行政成本、提升產業競爭力、開拓多元市場、金融支持、安定就業、租稅優惠等六大面向，提供包括外銷貸款優化加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助等出口供應鏈支持方案。

遠東機械、愛之味等廠商代表反映說，政府應與美國談判，爭取與我國產業競爭國家更低的關稅，由政府組「關稅同盟」，提升台灣產業競爭力，以「打群架」方式搶奪海外市場；對於外銷受阻，內銷更應積極防止中國產品低價傾銷，並希望電費凍漲、降低嘉縣工業區管理費等成本負擔。

賴建信表示，已在日本、澳洲等外銷國家設立「台灣投資貿易服務中心」，協助台灣廠商在該國設廠等服務，未來也將在美國設立「台灣投資貿易服務中心」；因原物料上漲，台電營運虧損，行政院通過四一○○億元特別條例預算草案，已編列撥補台電預算，若獲立委支持通過，可望電費凍漲。

經部：已在日、澳設貿易服務中心

賴建信說，針對「洗產地」疑慮，政府已啟動三大防制機制：聯手財政部查核異常進出口量、建立高風險名單、違規即重罰甚至吊照。他強調，原產地證明由美方海關認定，台灣負責確認是否在地製造或實質轉型。

蔡易餘表示，行政院四一○○億元特別條例預算草案須用在刀口上，才能協助台灣產業度過關稅挑戰，呼籲政府儘速落實個案補助、簡化申請流程，對於廠商座談提出的問題，將書面紀錄，並請各部會後續研究討論。

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