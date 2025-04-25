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    防汛期濁水溪揚塵 四河分署：加強河道疏浚

    去年凱米颱風破壞，濁水溪裸露面積達八四九公頃。（資料照）

    去年凱米颱風破壞，濁水溪裸露面積達八四九公頃。（資料照）

    2025/04/25 05:30

    評估揚塵高風險潛勢區 重點區域布設緊急應變機具

    〔記者李文德／雲林報導〕去年七月凱米颱風沖毀濁水溪揚塵防治工法，河床裸露地增加至八四九公頃，水利署第四河川分署持續投入防治，現在剩下一百七十公頃裸露地。四河分署表示，因應汛期將至，將加強河道瓶頸段疏浚，評估河道內揚塵高風險潛勢區位，並在重點區域布設緊急應變機具。

    去年凱米颱風破壞 裸露地849公頃

    中央及地方治理濁水溪揚塵，原濁水溪裸露地面積從近一千六百公頃，大幅減少到去年七月的九十九公頃，去年七月前揚塵日發生降至兩天，不料凱米颱風後，河水沖刷導致裸露地大量出現，增加至八四九公頃。

    四河分署說，凱米颱風後加強防制措施，包括水覆蓋、河道整理、防洪林帶、空灑草籽、鋪設稻草蓆，將裸露地控制到一百公頃以下，但之後又遭到康芮颱風破壞，裸露面積變大至四九四公頃，再持續努力防制，目前裸露地剩一七○公頃，為可控制範圍，不致產生揚塵。

    今年1月迄今 揚塵發生日共3天

    副分署長張朝恭表示，多年投入揚塵治理，總經費達十一．六五億元，因應汛期將至，將針對河道瓶頸加強疏浚，以確保主流通洪能力，另已培厚完成複式斷面區域新植防洪林帶，推動長效型綠覆植生，增強河道抗風韌性，更將評估河道內揚塵高風險潛勢區位，在重點區域布設緊急應變機具等，就算汛期開始也不斷防治。

    雲林縣環保局指出，今年一月迄今揚塵發生日共三天，汛期將至，將會持續與四河分署密切聯繫，以避免裸露地面積增加。

    經四河分署整治，濁水溪裸露面積現剩一七○公頃。（四河分署提供）

    經四河分署整治，濁水溪裸露面積現剩一七○公頃。（四河分署提供）

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