6大展區 新北河濱蝶戀季5/10登場

「新北河濱蝶戀季」今年有6大特色展區。圖為去年活動場景。（資料照）

2025/04/25 05:30

板橋蝴蝶公園融合花海、互動藝術、靜動態演出與光影體驗

〔記者翁聿煌／新北報導〕「新北河濱蝶戀季」活動將於五月十日至廿五日在板橋蝴蝶公園展開，今年以「初夏奇境」為主題，融合自然花海、互動藝術、靜動態演出與夜間光影體驗，打造六大特色展區，邀請市民展開一場如夢似幻的奇境之旅。

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3100平方公尺花海地景 2大藝術裝置

市府高灘地工程管理處長黃裕斌表示，「新北河濱蝶戀季」以象徵城市與自然共生的「雙棲蝴蝶」為靈感，運用數萬盆蜜源花卉與灌木妝點，打造總面積約三千一百平方公尺的大型雙蝶花海景觀，成為新店溪畔旁的美麗地景。

今年首度將台灣原生植物「冇（音同某）骨消」搬入展區，象徵蝴蝶公園對在地生態的守護精神，搭配蜀葵、醉蝶花、大波斯菊、鼠尾草、情人菊、孔雀草、春不老、一串紅、紅毛莧、黃金金露花、單幹蕾絲金露花、麝香木、球型木麻黃、球型杜鵑花共十五種蜜源花卉及常綠灌木，譜出一幅色彩繽紛且充滿生命力的自然美景。

黃裕斌說，今年「新北河濱蝶戀季」有別以往，從裝置藝術到表演內容皆呼應蝴蝶公園「共融、共榮」的理念，緊扣「初夏奇境」主題，打造人、自然與藝術共好的沉浸式奇境體驗。園區設置兩大互動藝術裝置，「如蝶翩翩」由BERLIN DESIGN AWARDS銀獎得主王宏亨與隈研吾設計比賽得主王品淮攜手合作，以布、木作、鐵件構成蝴蝶造型裝置，展現蝶舞靈動之姿；「幻影泡泡」透過多顆大型不倒翁球體結合拍打變色技術，營造童話般打卡熱點。

開幕週末兩天 蝶戀音樂會

五月十日及十一日開幕週末將舉辦蝶戀音樂會，邀請人氣歌手魏如昀、電豎琴演奏家蘇珮卿與長笛創作者曹力文（長笛姊姊）輪番演出，隔日由「因為手碟」、阿卡貝拉團體「SONAR聲吶」接力登台，帶來兩日不間斷的視聽饗宴。

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