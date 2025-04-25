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    基隆轉運站營運近1年 連販賣機都沒有

    基隆城際轉運站營運近1年，商場至今未開張，民眾怨連販賣機都沒有。（記者盧賢秀攝）

    基隆城際轉運站營運近1年，商場至今未開張，民眾怨連販賣機都沒有。（記者盧賢秀攝）

    2025/04/25 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆城際轉運站去年七月起營運，營運二個月就積欠員工薪資，商業空間沒有廠商進駐，民眾抱怨基隆轉運站連個販賣機都沒有？市府交通處表示，勞務管理已在四月中與原廠商終止契約，已有新勞務廠商進駐，加強清潔及保全。至於商場市府將參考相關轉運站營運模式重新招標，增加轉運站的功能。

    基市府：原廠商已終止契約

    基隆城際轉運站花七億元興建，匯集了國道客運及市公車共五十二條運輸路線，讓民眾有舒服空間候車，可銜接國道、台鐵和公車。豈料啟用兩個月就發生積欠清潔員工薪資等問題，衍生站務清潔遭旅客詬病。

    市民在臉書發文抱怨，基隆轉運站營運近一年，連販賣機都沒有，難道「真的不能有間柑仔店嗎」？整條商店街牆上貼滿「即將開幕」，但商場鐵門深鎖，連一家商店也沒有，被形容「宛若鬼城」，又累又渴，還得跑到火車站或港西街才有便利店。

    交通處副處長黃詩涵指出，原廠商美得泰公司招商進度未能在期限內達標，市府在四月十五日終止契約，已另行發包，亞太國際公司已進駐，負責站務、機電、清潔及保全。至於商場招商，市府將會廣收集民眾及地方意見，參考相關轉運站營運模式重新招標，提升轉運站使用功能。

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