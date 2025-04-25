串聯音樂空間 台北民歌新浪潮5/1 開跑

「台北民歌新浪潮」於台北市歷史最悠久的音樂餐廳EZ5 Live House啟動。（記者甘孟霖攝）

2025/04/25 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市擁有全國最多音樂展演空間，流行音樂發展底蘊深厚，今年恰逢民歌誕生五十週年，台北市文化局串聯Live House、音樂酒吧、音樂餐廳等具音樂現場空間業者，共同發起「台北民歌新浪潮」活動，共有十七家業者響應。活動期間自五月一日至六月八日，將舉辦超過四十場、逾六十組跨世代藝人多元音樂演出。

至6/8逾40場 60組跨世代藝人演出

「台北民歌新浪潮」昨下午於台北市歷史最悠久的音樂餐廳EZ5 Live House 舉辦起跑記者會，現場以老式卡帶機與經典飲品「蛋蜜汁」營造民歌西餐廳氛圍，帶領觀眾穿越民歌黃金年代。

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記者會邀「三金歌王」殷正洋、流行女歌手林芯儀等歌手現場演唱經典民歌，經典旋律一響，全場彷彿穿越時光長廊，沉浸於滿滿回憶殺，也象徵活動世代交融的音樂語言，最後全場也大合唱經典民歌〈外婆的澎湖灣〉，悠揚的歌聲宣告活動正式啟動。

17家Live House、音樂展演空間業者響應

文化局長蔡詩萍表示，音樂展演空間是流行音樂文化發展的基礎，許多知名歌手、樂團都是從Live House開始演唱，台北各具特色的展演空間，更是點綴夜生活的重要據點。

他說，過去北市雖然有舉辦大型演場會熱鬧非凡，但被詬病較忽略基層、小型的音樂展演空間，去年「潮台北」首度串聯Live House試辦一週活動，獲得不錯迴響，許多業者也希望時間與規模能拉長、擴大。到今年，市府串聯十七家業者，在六週時間舉辦超過四十場演出，希望未來能夠至少維持此規模，不排除再更擴大。他也透露，許多音樂人也對此熱烈討論，未來逐年或許可以從民歌時代後，以八○、九○年代金曲為主體，當然也同樣要結合年輕世代，碰撞更多火花。

台灣流行音樂展演文化交流協會理事長許理平說，很高興從事音樂產業卅多年後，可以透過這樣的形式，與市府以及優秀的音樂人，共同對台灣這段音樂歷史闡述。計畫主理人童志偉表示，去年已與市府合作「潮台北」，今年更擴大規模，各自展現每個場館特色服務不同受眾。

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