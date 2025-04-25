為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    串聯音樂空間 台北民歌新浪潮5/1 開跑

    「台北民歌新浪潮」於台北市歷史最悠久的音樂餐廳EZ5 Live House啟動。（記者甘孟霖攝）

    「台北民歌新浪潮」於台北市歷史最悠久的音樂餐廳EZ5 Live House啟動。（記者甘孟霖攝）

    2025/04/25 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市擁有全國最多音樂展演空間，流行音樂發展底蘊深厚，今年恰逢民歌誕生五十週年，台北市文化局串聯Live House、音樂酒吧、音樂餐廳等具音樂現場空間業者，共同發起「台北民歌新浪潮」活動，共有十七家業者響應。活動期間自五月一日至六月八日，將舉辦超過四十場、逾六十組跨世代藝人多元音樂演出。

    至6/8逾40場 60組跨世代藝人演出

    「台北民歌新浪潮」昨下午於台北市歷史最悠久的音樂餐廳EZ5 Live House 舉辦起跑記者會，現場以老式卡帶機與經典飲品「蛋蜜汁」營造民歌西餐廳氛圍，帶領觀眾穿越民歌黃金年代。

    記者會邀「三金歌王」殷正洋、流行女歌手林芯儀等歌手現場演唱經典民歌，經典旋律一響，全場彷彿穿越時光長廊，沉浸於滿滿回憶殺，也象徵活動世代交融的音樂語言，最後全場也大合唱經典民歌〈外婆的澎湖灣〉，悠揚的歌聲宣告活動正式啟動。

    17家Live House、音樂展演空間業者響應

    文化局長蔡詩萍表示，音樂展演空間是流行音樂文化發展的基礎，許多知名歌手、樂團都是從Live House開始演唱，台北各具特色的展演空間，更是點綴夜生活的重要據點。

    他說，過去北市雖然有舉辦大型演場會熱鬧非凡，但被詬病較忽略基層、小型的音樂展演空間，去年「潮台北」首度串聯Live House試辦一週活動，獲得不錯迴響，許多業者也希望時間與規模能拉長、擴大。到今年，市府串聯十七家業者，在六週時間舉辦超過四十場演出，希望未來能夠至少維持此規模，不排除再更擴大。他也透露，許多音樂人也對此熱烈討論，未來逐年或許可以從民歌時代後，以八○、九○年代金曲為主體，當然也同樣要結合年輕世代，碰撞更多火花。

    台灣流行音樂展演文化交流協會理事長許理平說，很高興從事音樂產業卅多年後，可以透過這樣的形式，與市府以及優秀的音樂人，共同對台灣這段音樂歷史闡述。計畫主理人童志偉表示，去年已與市府合作「潮台北」，今年更擴大規模，各自展現每個場館特色服務不同受眾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播