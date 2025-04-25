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    首頁　>　生活

    頻嗆議員炒政治議題 民眾黨團籲蔣萬安 市政上緊發條

    2025/04/25 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安昨赴北市議會民眾黨團報告重大法議案，民眾黨議員們相當不留情，批評蔣萬安近來摔麥、嗆議員的狀況，要求應對市政上緊發條，別讓政治議題耽擱。黨團強調，議員本於職責聚焦重大市政議題，提出具體政策意見與改善建議。

    蔣萬安昨中午赴民眾黨團說明，黨團幹事長黃瀞瑩表示，最近很多新聞議題都圍繞著蔣萬安打轉，但很可惜大部分都是在跟民進黨議員吵架，內容不外乎政治議題。她強調，歡迎所有首長來民眾黨團，討論市政議題，蔣市長來只要用心聆聽，不用破口大罵，也不要摔麥克風，把議員所提的意見帶回府內討論比較重要。

    民眾黨議員陳宥丞也提出，大巨蛋三月卅日、四月廿日漏水，至今還沒開罰，要求蔣萬安不要當「放羊的孩子」，先前說漏水一次罰一次卻跳票；而此時蔣萬安則低頭看資料，引起陳宥丞不滿說：「市長你沒聽我講話。」蔣這才抬起頭來。他也說，蔣在民進黨團這麼有魄力面對議員監督，如拿一半力道來面對遠雄，也不用再討論漏水問題。蔣萬安則承諾，會請體育局提出檢討報告給民眾黨團。

    民眾黨議員林珍羽則提到，世壯運爆出有選手報龍舟賽卻變成路跑，官方還說無意願參加可以退賽，台北市的面子都被丟光了；此外更出現選手退賽卻被重複扣費問題，花十幾億舉辦的活動，怎麼可以這麼丟臉？

    蔣萬安說明，世壯運目前碰上不符報名資格，或未達組隊人數門檻等，基於世壯運鼓勵全民運動的精神，賽會先將其轉到其他項目，也會主動發電子郵件告知參賽者，如不願意繼續參加也會協助退款。

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