劍潭活動中心 議員質疑佔市產經營

2025/04/25 05:30

依契約去年底就要移轉 迄今未完成點交 議員批市府故意拖延 包庇救國團

〔記者林承鴻、劉詠韻／台北報導〕救國團經營的劍潭青年活動中心，二○一六年與台北市政府簽訂贈予契約，明定應於二○二四年十二月底前將建物所有權移轉給市府，但至今仍未完成點交，救國團持續佔用經營。台北市議員何孟樺要求工務局落實副市長李四川裁示，儘速完成委外經營管理作業；議員簡舒培也質疑市府包庇救國團，故意拖延程序，要讓救國團繼續經營，目前救國團是在沒有租約的情況佔用台北市資產，質疑難道沒有違法嗎？

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何孟樺指出，民眾現在仍能上網下訂劍青七月以前的房間，批評市府遲遲不完成點交工作，她說，李四川在今年一月廿日會議上明確提到儘速以委外經營管理方式推辦，如今已到四月下旬，點交程序何時才會完成？

大地處：點交項目仍有疑義

工務局局長黃一平說，市府按照佔用相關要求針對建物及土地收費。大地處處長池蘭生回應，去年十二月卅一日有辦理點交現勘，但點交項目有疑義，因此要求救國團提供點交清冊，已於四月九日函送市府，後續將會邀集國產署與鐵路局召開點交會議，確認後續點交進行方式，目前還沒有確切的點交完成時間。

池蘭生說，大地處曾函詢各單位，但各單位都表示沒有使用需求，所以市府規劃採取委外經營管理，正在研議促參跟委外經營方式。簡舒培批評，市府並未就劍青未來規劃開過會，沒有任何資料，並指議員陳賢蔚轉述當地里長有提出使用需求，卻沒人找過里長開會。

拖延快4個月 議員要求明確點交期限

何孟樺痛批，市府過了快四個月仍舊沒有完成點交，也沒有辦法給出促參的研議時程，要求大地處提出明確的點交期限，並於點交後立即展開委外經營招標；而未來劍青若仍作旅宿使用，得標之廠商或下游包商，應該要有旅館業登記，以保障市民之旅宿品質。

簡舒培指出，就算土地建物會閒置，也不應該放任救國團佔用市有資產，沒有旅館登記違法經營住宿業務，繼續賺錢。她要求工務局往府級呈報，二週內針對未來處理方式發文給救國團。黃一平回應，會研議。

世壯運將屆 大巨蛋漏水恐淪國際笑柄

此外，雙北世壯運倒數不到一個月，議員許淑華質疑，大巨蛋漏水事件不斷，若開幕式當天遭遇下雨，漏水情況恐將嚴重影響國際形象，導致台灣淪為國際笑柄。而大巨蛋音響設備也未能達到標準，活動單位甚至須自行加裝設備才能符合需求，呼籲市府應確保場館硬體設施妥善，而非讓主辦單位自行克服。北市體育局回應，大巨蛋去年十一月已修復漏水狀況，近期發生漏水事件影響之部分座位，賽事進行期間將管控這些座位，並要求遠雄持續改善。

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