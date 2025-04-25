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    首屆全國春季百香果評鑑 鹽埔青農奪冠

    鹽埔鄉青農龔哲儀在高雄農改場舉辦首屆全國春季百香果評鑑奪冠。（高雄農改場提供）

    鹽埔鄉青農龔哲儀在高雄農改場舉辦首屆全國春季百香果評鑑奪冠。（高雄農改場提供）

    2025/04/25 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕農業部高雄區農業改良場舉辦首屆「全國春季百香果優質果品評鑑」，屏東縣鹽埔鄉青農龔哲儀榮獲冠軍，高雄農改場今天將公開頒獎並展示冠、亞、季軍得獎果品，並邀請臺灣百香果產業推手張清安與冠軍得主分享心得。

    龔哲儀種植果品糖度19.7度

    高雄農改場長羅正宗表示，高雄場自二○一八年起投入春季百香果燈照產期調節與品質提升技術研發，今年首度辦理全國春季百香果評鑑，雖然去年十一月康芮颱風影響，導致部分果園定植延後，加上冬季氣溫偏低，致整體產期延後，但在農友們的細心管理下，仍成功穩定生產品質優良的百香果，這次參賽限定主要栽培品種「台農一號」，共三十四組農友報名參賽，其中六組為有機認證果園、十組具備產銷履歷，整體品質受到肯定。

    冠軍龔哲儀為高雄農改場農民學院「百香果栽培管理進階班」學員，有五年種植經驗，他栽培的百香果色澤紫紅亮麗，果形均勻、果汁飽滿、酸甜平衡、香氣濃郁，糖度十九．七度全場最高，獲得評審一致好評；在果園規劃，秉持通風良好、採光充足的原則，搭配「薄肥多施」的栽培策略，因此榮登首屆冠軍。

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