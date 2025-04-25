屏東146個高齡友善藥局 照護長輩健康

屏東縣友善藥局啟動，藥劑師在社區提供長輩最好協助。（記者葉永騫攝）

2025/04/25 05:30

提供用藥諮詢 避免藥物間相互衝突 還有長照轉介服務

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣老年人口已突破二十一％，正式邁入超高齡社會，為打造安全、專業且溫暖的用藥環境，縣府與社區藥局合作，全縣共設立一百四十六個據點提供友善藥事照護，讓長輩不僅能就近領藥，更可獲得健康諮詢、長照轉介等服務，在熟悉的社區裡安心生活。

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設置無障礙空間、血壓計等

縣長周春米表示，全縣目前有三百三十三家社區藥局，經過衛生局走訪串聯，已有一百二十五家加入高齡友善藥局行列，加上二十一家衛生所，目前全縣共有一百四十六個據點提供友善藥事照護，讓長輩用藥更方便，透過社區藥局在地關懷，成為設有無障礙空間、老花眼鏡、血壓計等周邊設備的地方，縣府將持續邀請更多社區藥局加入高齡友善藥局行列，守護縣民健康。

協助藥品分裝 提醒按時吃藥

周春米指出，高齡者用藥常有一些狀況，有的藥物吃太多，可能相互衝突，現在有藥師幫忙檢視，可保障用藥安全，外籍看護來拿藥，也能說明解釋，避免出狀況。

屏東縣藥師公會理事長陳春貴說，有些年長者吃藥可能忘記，一個月的藥短短幾天就吃完，有的則是整包都沒有吃，現在將藥品細分，將早、中、晚的藥物分裝，協助長輩不要忘了吃藥。

和成健康藥局藥師陳昱辰表示，外籍看護來領藥，可透過手機翻譯軟體協助溝通，確保訊息正確無誤，長輩若有長照需求，藥局會協助連結相關資源，行動藥師可前往長輩常去的據點，進行衛教宣導，並提供健康保健知識，當長輩無法外出時，藥師可將藥物送到府上。

長輩無法外出時 藥師送藥到府

七十歲的陳姓長輩說，常上藥局拿慢性病的藥，現在的藥師都很親切，拿藥相當方便，友善藥局幫忙很多。

衛生局長張秀君說，高齡友善藥局服務項目包括用藥指導、諮詢服務、免費量血壓、教導操作健康器材、提供健康促進與用藥安全衛教，可連結糖尿病與長照等健康資源，設有舒適座椅，提供老花眼鏡、放大鏡與大字藥袋，並教導廢棄藥品正確清除方式，協助有需求長者。

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