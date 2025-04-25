醫師不足 綠島24小時醫療恐中斷

立委莊瑞雄為綠島醫療提出建議。（立委莊瑞雄服務團隊提供）

2025/04/25 05:30

立委莊瑞雄要求協調醫師支援 衛福部：2週內提應變方案

〔記者劉人瑋／台東報導〕綠島衛生所三位編制醫師長期缺額一人，靠台東馬偕以IDS支援計畫支應醫師輪班，其中有醫師將要退休，綠島唯一的二十四小時醫療服務恐面臨中斷危機，旅遊旺季可能要面對全島四至五萬人，立委莊瑞雄等人要求衛福部儘早因應；衛福部允諾於二週內提出緊急應變方案。

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根據衛福部資料，綠島衛生所應有三位醫師採十二小時輪班，但第三名醫師自二○二二年起就未補齊，台東馬偕醫院透過「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」派駐支援醫師以彌補空缺，但醫師並非固定編制，隨時可能終止支援，其中有醫生即將在明年三月退休，將難以維持三班輪替，二十四小時急診服務恐斷線。

立委陳瑩要求衛福部於六月旅遊旺季前補足綠島醫師，再提高誘因、加給、津貼與家庭支持措施，增加醫師駐點意願，並設置「偏鄉與離島醫療人力守護小組」，定期檢視人力配置。

立委莊瑞雄要求衛福部全面盤點離島公費醫師人力，啟動媒合與輪調支援機制，整合澎湖、金門、蘭嶼等離島地區醫師資源，若有相對充裕地區，優先協調支援綠島。

衛福部長邱泰源允諾兩星期內提出緊急應變方案解決綠島醫師人力問題。衛生局表示，將與衛生福利部及相關單位研議人力媒合、派駐及服務年限折抵調整等應變措施，並同步盤點區域內支援量能，採取彈性輪調等策略，擴大離島醫療人力補充動能。

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