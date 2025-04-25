罷免黃建賓 「鷹爸」、「八炯」台東開講

「春季青鳥：黃建賓究責會」大罷免行動昨晚在台東市登場，現場氣氛熱烈。（記者劉人瑋攝）

2025/04/25 05:30

細數黃建賓等藍委舔共行徑 強調都要全部罷掉

〔記者劉人瑋／台東報導〕「春季青鳥：黃建賓究責會」大罷免行動昨天傍晚在台東市登場，「鷹爸」徐柏岳與網紅「八炯」細數許多藍營立委親共行徑，雖在藍營鐵板區的台東縣開講，到場參加民眾也有二、三百人，氣氛熱烈。

請繼續往下閱讀...

籲罷掉中共同路人立委

「鷹爸」徐柏岳表示，他是堅決反共的「民國派」，但說出真相卻受到排擠，他的兒子擔任飛官，駕駛新戰機，卻因預算被立院凍結使得訓練受影響，「保護家園最便宜的方式就是國防穩定」，一定要把中共同路人、削減國防預算的立委罷免掉。

八炯則表示，「我們共同的敵人，那就是在海峽對岸的中共」，台灣卻有中共的代理人「藏在立法院」，講著國語、台語和原住民語，「就是在說你！高金素梅！」；罵到高金，台下一片笑鬧歡呼。

八炯並以身為花蓮人卻出了一個立委傅崐萁而向大家道歉，他說，傅崐萁一次又一次舔共，禍害全台灣，包括傅的跟隨著也都是需要被罷免的對象，如黃建賓等這些傅崐萁的打手、舔共立委，「都要全部罷掉」，「我們的敵人不是彼此，是在海的對岸，還有立法院內的國民黨立委」。

批黃是傅崐萁的打手

台東罷團表示，國民黨立委黃建賓主張縮短中配取得台灣身分證年限為四年的《兩岸人民關係條例第十七條》修正草案，還多次隨傅崐萁訪中與中國政協主席王滬寧、文化旅遊部等官員見面，舔共行徑應該被罷免。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法