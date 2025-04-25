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    高雄左楠路東側 人行道優化完成

    左楠路東側人行道已完成升級。（工務局提供）

    左楠路東側人行道已完成升級。（工務局提供）

    2025/04/25 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市工務局道路養護工程處針對左楠路分階段優化，先前已改善左楠路西側人行道，近期再完成該路段東側人行道，不但可串聯楠梓產業園區後昌路人行道，也能讓進出世運主場館聽演唱會的歌迷、走起路來更順暢。

    進出世運主場館更順暢

    高雄世運主場館近年在國內演唱會場館的亮眼表現，讓高雄被稱為「演唱會之都」，主場館平時是鄰近社區居民主要休憩空間，距離台積電高雄廠所在的楠梓產業園區也不遠。

    鑒於演場會進、散場大批人潮，道工處針對左楠路自捷運世運站至後昌路東側人行道優化，改善長度將近七百公尺。

    道工處說明，優化內容包括擴增人行道寬度，將原有老舊磚面、換新為平坦耐久的優質美觀鋪面，並增設無障礙設施、保留沿線既有大型樹木、設計植栽帶與車道分隔，後續將由公園處規劃補植，保障行人安全、美化街道景觀。

    道工處表示，左楠路人行環境改善後，可擴大主場館整體疏運動線，包含中油宏南社區行人通道、捷運世運站及油廠國小站，可有效分散人潮。

    此外，升級的人行道可銜接至後昌路人行道，建構出舒適便捷的綠廊轉乘路網，打造高效益的綠色新經濟模式，提供社區居民更優質的散步路徑。

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