仁武涵洞設警示 公所官網吸23.5萬次瀏覽

仁武區水管路機車道涵洞，加設多項警示措施防車輛誤闖。 （記者洪臣宏攝）

2025/04/25 05:30

車子卡涵洞事件層出不窮 高公局加裝警示燈、路面設燈泡

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山高速公路仁武區水管路機車道涵洞，去年發生遊覽車誤闖致重大傷亡車禍，儘管亡羊補牢，但小貨車卡在涵洞事件仍層出不窮，高公局兩個月前加設夜間LED警示閃燈後，未再發生類似案件，仁武區公所本月將改善措施張貼在官網，迄今獲得廿三．五萬次觀看，不僅創下難得紀錄，也凸顯用路人的關切。

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高點閱率 凸顯用路人關切

去年三月廿日，一輛搭載廿七名乘客遊覽車誤闖水管路機車道涵洞，車子「被削頭」，更造成一死十四傷重大傷亡，事後相關單位多次會勘，加強道路警示標誌及設置L型警示柵欄，仍多次發生小貨車卡在涵洞意外。

仁武區公所、市議員江瑞鴻兩個月前再度邀請高公局南區養護工程分局會勘，江瑞鴻及仁武區長陳瑞勇當場建議比照平交道模式，設置警示燈或聲響號誌，高公局從善如流，並且在機車道路面加設燈泡。

加裝警示有效減少誤闖事件

陳瑞勇說，儘管設置L型警示柵欄，仍發生車輛扯斷鐵鍊事件，因而希望藉閃燈產生視覺警示效果。江瑞鴻指出，發生誤闖大多為駕駛人不熟悉路況，加上夜間昏暗，有了閃燈及路面燈泡，機車道涵洞更為明亮，可有效減少誤闖車道事件。

仁武區公所四月一日在官網陳述上述路段改善措施，至今竟吸引廿三．五萬次觀看，陳瑞勇說，這是官網成立以來最高瀏覽數，可見用路人對該路段安全的重視。

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