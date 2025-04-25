台積電設第六廠？ 經發局︰做好準備

台積電高雄廠傳出可能建第六廠，經發局長廖泰翔表示，市府會配合廠商需求做好各項準備。（記者李惠洲攝）

2025/04/25 05:30

隨廠商需求進行完整配套 傳白埔產業園區 成為預備用地選擇之一

〔記者王榮祥／高雄報導〕台積電高雄廠可能建第六座，高市經發局長廖泰翔表示，市府會配合廠商需求做好各項準備。

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郭智輝︰支持在高雄蓋第六廠

立委賴瑞隆前天在立院質詢經濟部長郭智輝，是否有為台積電預留第六廠空間？郭智輝答詢說會支持台積電在高雄蓋第六廠，並提到高雄能夠提供的，到第六廠為止的土地應該是可以準備。

市議員林智鴻昨在財經部門質詢時追蹤這議題，詢問經發局台積電是否會在高雄規劃第六廠？會選擇哪個位置？台積電需要的水與電，高雄是否做好準備？

楠梓及橋頭再生水廠可供水

廖泰翔說明，目前規劃楠梓及橋頭再生水廠，二○三○年共可提供每日十．五萬噸再生水，後續跟南科管理局合作，會隨廠商需求進行完整配套。

電力部分，高雄用電量遠低於供電量，約只占五十至六十％，整體來說，電力問題在於如何建立更穩定饋線系統。

針對第六廠廠址可能位置，廖泰翔強調須尊重台積電決定，政府也會隨時檢視各項設廠條件與需求。

業界人士指出，理論上台積電若在高雄蓋第六廠，應該與目前規劃的五個廠在「同一區塊」較為合理，但楠梓產業園區暫時沒有可滿足第六廠的土地。

黃紹庭爭取到南高雄設廠

高市府在岡山與橋頭交界推動的白埔產業園區，傳出將成為台積電預備用地選擇之一，推估可建三至四座晶圓廠；該園區預計今年第二至第三季完成報編，明年公共工程與廠商廠房同步施工。

此外，曾在台積電美國廠任職的市議員黃紹庭，在議會幾度喊話、要求市府應爭取台積電到南高雄，讓高雄南北平衡發展，但地方評估這方案難度較大。

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