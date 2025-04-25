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    臺灣府城隍廟 5/3巡城遶境

    臺灣府城隍廟遶境巡城活動，廟方以鳥瞰視角設計的路關圖首度公開亮相。（記者蔡文居攝）

    臺灣府城隍廟遶境巡城活動，廟方以鳥瞰視角設計的路關圖首度公開亮相。（記者蔡文居攝）

    2025/04/25 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕臺灣府城隍廟今年創廟三五六週年，適逢府城建城三百年，將在五月三日舉辦「府城隍巡城祭」遶境巡城活動，廟方昨天公開以鳥瞰視角設計的路關圖，地圖清楚繪出府城舊城門所在，並標示註解沿途經過的重要文史景點，讓民眾不僅可跟隨遶境路線，更了解舊城門所在位址與其歷史，創宮廟遶境路關圖之先例。

    首創鳥瞰路關圖

    廟方昨天說明「府城隍巡城祭」，民政局長姜淋煌、文化局代局長林韋旭等多人出席。

    府城隍廟主委郭榮哲表示，五月三日「府城隍巡城祭」遶境活動，將與來自全國十一間城隍廟從大東門出發，依序經過大南門、大西門、大北門，最後回到府城隍廟參拜，透過遶行府城四座城門，象徵守護台灣府城、護佑百姓，也藉此帶領信眾「尋」城，喚起人們對臺灣府城城門及城牆歷史遺跡的重視，歡迎民眾登記隨香或沿途設置香案同慶。

    亮相的限量紀念版遶境地圖由「聚珍台灣」團隊設計製作，總監王子碩表示，製作上除了地理空間需要巧妙的變形外，還須讓民眾一目了然遶境路線及重要景點，繪師青葉唯在路線配置上下足功夫，這是自日本時代鳥瞰圖以來首見的嘗試。

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