學甲西瓜節5/3登場 產量減甜度增

學甲區長張明寶（中）、瓜農郭茂永（左）、郭林綉枝（右）稱讚學甲西瓜品質佳。（記者楊金城攝）

2025/04/25 05:30

〔記者楊金城／學甲報導〕學甲西瓜產季開跑，今年產量減半，品質穩定，學甲西瓜產業文化節五月三日將在華宗公園登場，有西瓜評鑑、西瓜免費品嘗，行銷學甲西瓜等特色農產。

學甲西瓜產地在八掌溪南畔的三慶里頂洲及紅茄萣，種植面積約卅公頃，位屬昔日「倒風內海」的鹽分砂質地，孕育出的西瓜賣相佳、品質好。

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但因開花期受低溫和春雨影響著果率、成長，今年產量只剩約五成，學甲區長張明寶昨天到頂洲西瓜田關心西瓜產銷，瓜農郭茂永、郭林綉枝指出，西瓜雖減產，但因日夜溫差大，甜度和香氣升級，平均甜度有十三度，果品略小，一顆大多廿多台斤重，產地價一台斤十六元，市場終端價預估超過卅元。

張明寶表示，公所將舉辦西瓜節持續行銷西瓜，推廣學甲特色農產和觀光，西瓜節邀請社區展演音樂、舞蹈、西瓜評鑑、西瓜棋少年棋王爭霸賽、西瓜綿和西瓜造型夜燈DIY、學甲西瓜展售，更有免費西瓜品嘗，會中並表揚今年學甲區模範母親。

西瓜評鑑依果重、甜度、外觀整齊度、肉質肉色，選拔出「學甲西瓜王」；學甲警分局也加強護瓜專案巡邏瓜田，以防止西瓜失竊，保護農民的財產。

學甲西瓜肉質綿密，多汁香甜。（記者楊金城攝）

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