台南文忠公園打造調節池 休憩兼防洪

台南市東區文忠公園內設有六千多立方公尺的調節池提供滯洪空間，讓公園兼具治水與休憩功能。 （南市府提供）

2025/04/25 05:30

前瞻治水 設6425立方公尺滯洪空間 改善東區及仁德區積淹水

〔記者蔡文居／台南報導〕為改善台南市東區及仁德區中山路、自由路及裕義路一帶長期積淹水問題，市府爭取中央前瞻基礎建設計畫經費，推動「台南市東區文忠調節池新建暨周圍排水改善工程」，文忠公園內設有六千多立方公尺的調節池提供滯洪空間，讓公園成為兼具治水與休憩功能的友善綠地。

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去年8月完工 發揮防洪效益

市長黃偉哲昨天前往文忠公園視察工程成果，實地了解整體成效及後續維護管理情形。他強調，市府將持續推動各項水利建設，整合各方資源與量能，提升整體防災應變能力，致力打造韌性城市、安全宜居大台南願景。

水利局表示，東門路一帶原規劃以下水道幹線延伸方式進行改善，但由於該區為重要交通幹道，且地下管線錯綜複雜，因此推動過程中經歷許多困難，經過多次檢討與評估後，最終採取「分散逕流與地下滯洪」的綜合治水策略，並在現有的文忠公園內新建多功能調節池，提供六四二五立方公尺的滯洪空間，不僅有效降低淹水風險，也提升都市透水與保水能力。

同步改善公園設施 增運動空間

此外，市府也結合地方需求，同步改善公園設施並增設運動休憩空間，讓文忠公園成為兼具治水與休憩功能的友善綠地，完工後已成為鄰里居民日常活動與親子休閒的好去處。此案總經費約一．九億元，去年八月完工，現已全面發揮防洪效益，提供地方區域更周全的治水保障。

黃偉哲說，短時強降雨頻繁，常超出排水系統負荷，尤其在東區東門路與自由路口因地勢低窪與坡度問題，過往常在豪雨時出現嚴重積水。此次工程完善竣工後，不僅顯著提升區域排水能力與成效，更保護居民的生活安全；感謝市府團隊、中央單位與地方民意代表在工程推動期間協力支持，以及市民在施工期間的體諒與配合。

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