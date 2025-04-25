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    考試院公布外交特考期程 民航人員首度減列應試專業科目

    考試院院會昨日通過外交人員特考等4項考試日期，提醒民航人員特考有重大變革。（考試院提供）

    考試院院會昨日通過外交人員特考等4項考試日期，提醒民航人員特考有重大變革。（考試院提供）

    2025/04/25 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕今年外交人員特考等四項考試日期出爐，將於九月六日至八日舉行。考試院提醒，民航人員特考有重大變革，今年首度減列應試專業科目，調整第二試口試成績占比，四項考試自五月廿八日至六月六日採網路報名，相關資訊自五月十二日起載明於應考須知。

    9月6至8日舉行考試

    考試院院會昨日通過，今年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、國際經濟商務人員、民航人員及原住民族考試等四項考試第一試，除原住民族特考筆試分設台北、南投、屏東、花蓮及台東五個考區舉行，其餘考試及原住民族特考四等考試法警類科第二試，均於台北考區舉行。

    考試院提醒，自今年起，民航人員特考減列各科別應試專業科目，飛航管制科別調整為四科，航務管理、飛航檢查及適航檢查調整為三科；在第二試口試成績占比部分，飛航管制科別維持占總成績廿％；航務管理科別提高為廿％；飛航檢查及適航檢查科別均提高為卅％，該二科別口試方式由英語個別口試，調整為中文個別口試。

    考試院也說明各類考試的需用名額，外交人員特考五○名，國經人員特考十一名，民航人員特考四十四名，原住民族特考一三九名。

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