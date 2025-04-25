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    環團、學者示警／高溫潛在經濟損失397億 慢性腎病風險升高

    氣候變遷導致高溫加劇，台灣勞工戶外工作也面臨嚴峻挑戰，環團、學者呼籲跨部會關注因應。 （記者吳柏軒攝）

    氣候變遷導致高溫加劇，台灣勞工戶外工作也面臨嚴峻挑戰，環團、學者呼籲跨部會關注因應。 （記者吳柏軒攝）

    2025/04/25 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕氣候變遷導致高溫加劇，台灣勞工戶外工作也面臨嚴峻挑戰，綠色和平昨日公布調查，六都去年的熱危害達三級以上總小時數已一七九六個小時，換算潛在經濟損失近三九七億元；台大學者研究也發現，高溫與脫水將導致慢性腎功能損傷，如農民慢性腎臟病風險是非農民的二．一二倍，呼籲跨部會關注因應。

    六都3級以上熱危害達1796小時

    綠色和平氣候能源專案主任方君維表示，針對高溫，依照勞動部「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，其中熱危害風險等級達三級以上應避免勞工從事戶外工作，統計六都的熱危害時數，二○二二年一一四八小時、二○二三年一四五八小時，二○二四年一七九六小時，逐年激增，若再換算經常戶外工作職業的就業人數、乘上基本月薪與每月工時，潛在經濟損失約三九七億元，但勞工鮮少因高溫而停止工作，這些風險都由勞工承擔。

    農民罹慢性腎病風險倍增

    高溫也衝擊健康，台大公衛學院環職所教授楊孝友指出，國外早已研究高溫對腎臟造成的傷害，如中南美洲發現農民沒高血壓、糖尿病，但很年輕就洗腎；自己團隊最新研究則發現，台灣農民因高溫與脫水導致腎功能損害，罹患慢性腎臟病的風險是非農民的二．一二倍，氣溫每上升一度，罹病風險再增八％，部分醫生也沒將高溫與慢性腎病直接串連，呼籲勞動部跟衛福部重視因應。

    勞團籲修法讓職安通報更精準

    台灣勞工陣線秘書長孫友聯則說，勞工頻繁進出高溫與冷氣房的工作也易導致心血管疾病風險，呼籲修法讓職安通報更精準，醫院也有義務針對熱衰竭送醫的患者進行職業調查，釐清是否因工作導致病情。

    楊孝友也建議，針對民眾做好衛教，戶外廿分鐘就該喝二五○毫升的水、即使不口渴也要補充水分，及避免早上十點到下午二點的最熱時段外出等。

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