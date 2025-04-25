晶片護照成本1647元 扣掉規費每本虧347元

除了政府收支各自獨立的因素之外，實際一本晶片護照的製作成本共為1647元，等同於做一本就虧347元。 （資料照）

2025/04/25 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部領事事務局今年度事務管理預算遭立法院統刪十％，外交部長林佳龍與領務局代理局長陳尚友日前於立法院外交及國防委員會說明，護照安全存量會於十月用罄，卻有民眾質疑護照規費一本一千三百元，為何仍有預算不足問題。據了解，除政府收支各自獨立的因素之外，實際一本晶片護照的製作成本共為一六四七元，等同做一本就虧三四七元。

護照費用算在歲入 非專款專用

據了解，一本現行晶片護照直接成本除了「空白護照印製成本＋防偽膠膜」四七三．七七元費用之外，其餘晶片、處理人力、護照製發軟硬體的購置及維護等費用約為五六五．四一元；辦事處租金、郵資費用等間接成本約為六○七．八元，加起來的印製總成本約為一六四六．九八元，若扣掉民眾繳交的一千三百元規費，仍要虧近三五○元。

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涉外官員說明，民眾繳納規費並不等於買護照，護照費用並非專款專用，民眾繳交的一千三百元規費會被算在政府「歲入」，空白護照採購費用則屬「支出」，政府預算收入和支出各自獨立，領務局預算遭統刪十％，就會直接影響採購空白護照的數量。

官員嘆藍白刪預算 還混淆視聽

涉外官員感嘆，藍白刪預算直接影響領務局的護照採購與安全存量，現在藍白反而質疑政府造謠，拿護照製作費用來混淆大眾視聽，幫自己的行為擦脂抹粉，把民眾權益當兒戲，實不可取。

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