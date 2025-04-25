寵物食品標準加嚴 新制明上路

農業部昨公告修正寵物食品有害健康物質容許量，加嚴標準，新制明生效。（資料照）

2025/04/25 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕為讓毛孩吃得更健康，農業部昨公告修正「寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」，其中重金屬汞的容許標準量從過去的○．四ppm修正為○．三ppm，並新增五種黴菌毒素容許量，新制明日上路，之前生產的寵物食品，適用舊標準。

重金屬汞容許量下修

國內毛小孩數量已比小孩多，為讓寵物食品更安全，農業部去年預告將修正相關標準，隨預告期滿昨正式公告修正「寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」，本次修正增訂五種黴菌毒素容許標準量，包含嘔吐毒素犬用為二ppm、貓用五ppm；伏馬毒素五ppm；玉米赤霉烯酮○．二ppm；赭麴毒素○．○一ppm及T2毒素貓用○．○五ppm，並修訂重金屬汞的容許標準為○．三ppm，以強化對有害物質的管控。

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增訂5種黴菌毒素容許量

農業部動物保護司副司長陳中興說明，汞容易造成神經方面的問題，許多寵物食品會使用大型海洋魚類為原料，由於含汞比例高，加上國際趨勢對汞的管理加嚴，因此決定修正標準。黴菌毒素則會造成寵物肝臟、腎臟、生殖系統等問題，隨歐盟將相關黴菌毒素納管，考量台灣處於亞熱帶，黴菌造成毒素問題恐比溫帶的歐盟更嚴重，修正標準也將五種黴菌毒素納入。

為兼顧業者的權益及保障國內寵物健康，陳中興表示，這次修正規定自標準生效日廿六日起，所有新產製寵物食品與進口的寵物食品都要符合修正後標準，並持續抽檢寵物食品，抽檢量從二○二三年的一百件，增加到去年的五百件，今年抽檢件數擬超過五百五十件，相關檢驗結果可到寵物食品申報網查詢（https://petfood.moa.gov.tw/Web/Food）。

至於如何為寵物挑選安心的食品？陳中興表示，飼主可掌握四大原則，包含注意效期、愈新鮮愈好、標示完整、依寵物年齡選食品。未來擬推「寵物食品專法」加強管理，如將要求一定規模的製造廠必須取得HACCP（食品安全管制系統）驗證，待專法通過後，才會再推寵物食品標章。

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