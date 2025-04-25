關稅變局 總統：2050淨零轉型目標不變／環境部、經部將籌組關鍵與戰略資源國家隊 因應緊張地緣政治

總統賴清德昨天下午主持國家氣候變遷對策委員會第4次委員會議。（圖擷自總統府直播）

2025/04/25 05:30

〔記者陳政宇、陳嘉怡、王孟倫／台北報導〕受美國對等關稅政策影響，全球減碳腳步放緩，台灣要如何推動國內產業綠色轉型？環境部長彭啓明表示，碳費會如期上路，將組成「綠色成長聯盟」試行台版總量管制與排放交易，另推動台灣關鍵及戰略資源國家隊，將經濟、科技及國防高度相關的稀貴金屬等原物料留在台灣。

金管會主委彭金隆則強調，綠色金融要成為淨零轉型助力，跨部會推出「四大策略」，預計至二○三○年，以年成長六．四％為目標，讓綠色投融資的金額能突破達六兆元。

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總統府國家氣候變遷對策委員會昨日召開第四次會議，總統賴清德昨表示，「二○五○淨零轉型是台灣的目標，不會有任何改變」，政府要讓產業轉型，在這波危機找到台灣新的機會。

總統4點裁示 要讓產業找到新機會

賴總統指出，很多產業因經營不確定性提高，民間對減碳、ESG轉趨觀望，行政團隊將滾動式調整策略，包括穩健執行碳定價體系、審慎規劃台版CBAM（歐盟碳邊境調整機制），以及推動循環經濟與產業國際化等，避免高碳產業遭受國外關稅懲罰，保障外銷競爭優勢。

總統府發言人郭雅慧轉述，賴總統提出四點裁示，第一，政府要成為企業落實數位與淨零雙軸轉型的堅強後盾，協助受到衝擊產業，提供受衝擊勞工再就業及綠領轉職機會。其次，公私協力塑造「綠色台灣品牌」，推動高值化資源回收再利用，以循環經濟做為抵禦國際碳關稅與非關稅壁壘的產業升級策略。

賴總統續指，第三是制訂重要支持型經濟活動的認定標準，扶植成立專業評估機構，提出誘因措施或風險分攤機制，提高金融業參與投融資意願。第四，逐步建置產業碳排數據庫及規劃減碳路徑，導引企業減碳。

彭啓明指出，環境部將與經濟部合作，籌組「關鍵與戰略資源國家隊」，以因應地緣政治緊張等狀況；同時推動「資源循環推動法」，近期預告並送進立法院，希望今年內完成立法。

金管會：綠色投融資5年目標額6兆

彭金隆表示，台灣的綠色金融已有初步成效，綠色授信以及永續績效連結授信目前金額已達三．二兆元，保險業投資綠能電廠規模有五六七億元，永續債券發行總額為七○八三億元，國內ESG主題基金發行規模八九六五億元。

氣候委員、台大氣候變遷與永續發展國際學程兼任助理教授趙家緯肯定環境部做法，但建議政府能在與美關稅談判時，納入更多淨零層面考量，如增加採購美國電動車等；金管會綠色及轉型金融方案，目前僅針對銀行業，建議政府的四大基金也應納入氣候風險投資評估討論。

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