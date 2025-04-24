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    《台中》勿重演父悲劇 蘇雪雲助弱爭權益

    蘇雪雲（右）因曾承受不公義，擔任豐原區調解委員會委員後，用心為弱勢爭取權益。（法制局提供）

    蘇雪雲（右）因曾承受不公義，擔任豐原區調解委員會委員後，用心為弱勢爭取權益。（法制局提供）

    2025/04/24 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區調解委員蘇雪雲，因幼時看到家人遇難受委屈，權勢凌駕法律，正義被踐踏，對社會公義產生質疑，卅年後，在朋友鼓勵下成為調解委員，她時時提醒自己要為社會公義而戰，讓調解成為社會公義的橋梁。

    台中市法制局長李善植表示，蘇雪雲的溫馨故事，勵志感人，也時時提醒身在公部門的人，不忘自己為民服務和修行的方向。

    卅年前，蘇雪雲的父親車禍身亡，肇事方是公家機關高層，竟施壓威脅家屬接受不公平的賠償條件，否則恐影響考上公職的親友仕途。善良的蘇母只好選擇妥協，但這起事件讓年幼的蘇雪雲開始對社會公義產生質疑。

    五年前，豐原區調解委員會正遴選女性調解委員，好友鼓勵蘇雪雲參選，為弱勢發聲，讓社會變得更公平，蘇雪雲在台中地方法院等肯定下，正式成為調解委員，並發誓不讓類似父親的悲劇再次發生，努力協助弱勢爭取權益，獲得民眾肯定。

    蘇雪雲說，她和家人曾因權勢而無助，飽受不公對待，更能理解弱勢者的痛苦及堅定地站在他們身邊。她深信只要有人願意堅持正義，公平就不會只是口號，而是可以真正實現的價值。

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