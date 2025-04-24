為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《台中》長青學苑課程搶手 議員要求廣設

    長青學苑課程豐富，吸引很多長輩報名，一開課就秒殺。（市府提供）

    長青學苑課程豐富，吸引很多長輩報名，一開課就秒殺。（市府提供）

    2025/04/24 05:30

    〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕中市六十五歲以上的老人到三月底約四八．一萬人，市議員陳政顯昨天在市議會指出，長青學苑已是僧多粥少，一開班就秒殺，很多長輩都報不到，既然如此搶手，建議市府建立專責小組，好好盤點中市目前閒置空間就近設置；市議員蔡耀頡則建議，長青學苑長輩們搶著上，建議將關懷據點升級，讓長青學苑減壓。

    社會局長廖靜芝表示，長青學苑二○二四年一一三○班，二○二五年預計達到一二三○班，此外，會跟各公所及機關協調空間。

    議員陳政顯表示，長青學苑有其必要性，讓退休人士去上課，每一期開班，都是供不應求，既然退休長輩願意走進社區，不會只窩在家裡看電視，政府就要滿足其上課的需求。

    陳政顯表示，市府有很多閒置空間如學校、廳舍，甚至活動中心，建議市府成立一個專責小組好好盤點，可以整理就整理出來。

    議員蔡耀頡則表示，長青學苑既然長輩們搶著報名，建議市府不妨充實關懷據點的課程，讓長青學苑減壓。

    此外，民政局去年聯誼活動繳出逾四百對配對成功成績，八十二歲市議員張瀞分上周接獲自稱「民政局」來電，竟邀請她參加未婚聯誼，張瀞分憂公部門活動被詐騙集團利用去騙年輕人；民政局長吳世瑋呼籲，民政局辦聯誼活動不會逐一打電話邀請，均在官網線上報名，若接到邀請電話「絕對是詐騙」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播