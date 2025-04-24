《台中》里鄰劃分7年零進度 議員批行政怠惰

2025/04/24 05:30

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中人口突破二八五萬人，北屯區人口更突破卅一萬人，光廍子里人口數就比行政區中區人口還多，有里長服務二萬多人、鄰長服務三千多戶，多年來地方屢有鄰里長「同酬不同工」怨言，里鄰劃分遙遙無期，議員曾朝榮痛批盧團隊七年來分里分鄰仍零進度，根本行政怠惰；民政局長吳世瑋說，持續溝通。

北屯區廍子里人口比中區還多

市議員蔡耀頡指出，北屯區人口逾卅一萬多，太平達廿萬人，市府應儘快協助分里減壓，以免里長負擔沈重，若分里較為困難，可先處理分鄰問題。

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議員曾朝榮指出，北屯區人口全市最多，光廍子里人口就破二萬八千人，單一個里比中區總人口還多，里長一人要服務逾二萬人，卻有里長只要服務幾百人，甚至有鄰長一人要服務三千戶，卻有鄰長只須服務十來戶，嚴重「同酬不同工」，地方苦等分里分鄰卻遙遙無期。

曾朝榮指出，前市長胡志強、林佳龍都可以分里規劃，盧秀燕已上任七年卻動也不動，外縣市包括新北市、桃園市都有分里進度，只有台中市零進度，根本行政怠惰。

吳世瑋說，需要溝通達成共識才可能分里；曾朝榮不滿指出，多年來市府只會喊溝通，因少數個人偏見影響整個城市的進步，空喊溝通根本是行政怠惰。

民政局長：需溝通達成共識

北屯區議員陳成添也指出，目前確有部份里長及鄰長服務人數差別太大，分里分鄰確有需要，盼民政局及區長全力溝通。

此外，議員施志昌質疑台中市鄰長平安保險預算多年未調整，市府補助與實際招標金額差距愈來愈大，讓各區為喬保費傷透腦筋，各區民政資源遭嚴重排擠，吳世瑋指出，會積極爭取預算。

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