57位模範母親 百歲吳王連照最年長

南市百歲人瑞吳王連照獲選慈暉媽媽。（南市社會局提供）

2025/04/24 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕母親節將屆，為了表揚堅毅、無私奉獻的媽媽，市府選拔出五十七位台南市模範母親，五月四日將在永華市政中心舉辦母親節感恩活動公開表揚。其中，百歲人瑞吳王連照獲選慈暉媽媽，為今年最年長者。

市長黃偉哲恭喜並感謝各位獲選的媽媽對子女、家庭及社會的辛勤付出，同時提前祝福全天下媽媽母親節快樂。南市社會局昨公布今年五十七位模範母親代表，由各區公所、後備指揮部、原住民族事務委員會、家扶中心及身障團體推薦選拔。

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其中，代表安南區的百歲人瑞吳王連照，出生於一九二五年，育養三子二女，一家四代同堂，第五代也即將誕生。她勤儉持家，教養子女有成，回饋社會，足為典範，獲選為台南市「慈暉媽媽」，也是這次表揚活動中最年長的模範母親。

代表東區的吳陳秀碧，與先生結縭逾四十五載，育有四女，她在家裡接論件計酬做成衣加工，並到豆漿店打工，含辛茹苦教養子女，並克服病魔積極關懷社會，參與社會公益活動，雖然生活並不富裕，但她從未吝惜將自己的小愛投身社會，多年來從不間斷捐款給慈善機構，表達自己回饋社會的心，並為子女樹立良好的典範，獲選台南市唯一「自強媽媽」。另有「慈馨媽媽」石秀菁和楊又安、「慈萱媽媽」郭惠珠、李施瑞娟等十人、「原住民Ina」潘美會等三人、「慈暉媽媽」童愛惠、戴玉蘭等四十一人。

獲選慈暉媽媽表揚的南市百歲人瑞吳王連照全家福。（南市社會局提供）

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