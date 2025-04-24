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    首創以水換水 仁德再生水廠啟用

    投入8.62億元推動的仁德再生水廠新建工程完成，順利啟用。（記者吳俊鋒攝）

    投入8.62億元推動的仁德再生水廠新建工程完成，順利啟用。（記者吳俊鋒攝）

    2025/04/24 05:30

    就近供水奇美實業 釋出的自來水量供台積電使用

    〔記者吳俊鋒／仁德報導〕投入八．六二億元建造的仁德再生水廠完工，原本送往南科園區的台積電等廠商，市府進行媒合，仿碳交易的概念，採全國首例「以水換水」模式，由在地的奇美實業就近使用，一樣推動環境永續，但可節省埋設卅公里輸送管線的鉅額花費，並避免交通壅塞帶來的碳排放，昨天正式通水，單日供應量可達八千公噸。

    節省埋設30公里輸送管線花費

    仁德再生水廠就近供應奇美，釋出的自來水量則是台積電使用，並補貼差價，雙方企業的需求都獲得滿足，中央補助工程費高達九十二％的七．九三億元，加速推動國內首座以換水方式提供再生水資源的基地。

    市長黃偉哲說，位於三爺溪畔的仁德再生水廠，距南科園區相當遠，若要供應台積電，光管線建造就高達十七億元，因此媒合在地的奇美實業就近使用。

    減少社會成本 避免無謂碳排

    黃偉哲肯定奇美與台積電合作落實了環境永續的承諾，並節省建造管線的公帑，還可減少間接的社會成本，包含埋設時塞車、挖馬路所帶來的交通黑暗期，以及居民的生活不便等，避免無謂的碳排，一舉數得。

    出席通水典禮的內政部次長董建宏強調，在產業發展上，水、電是關鍵的戰略物資，配合行政院「大南方新矽谷計畫」，中央補助逾百億元，在台南建置永康、安平、仁德等三座再生水廠，運轉後將可獲得比建造經費更高的效益。

    董建宏指出，仁德再生水廠每年可供應約兩百九十萬噸，為南部半導體Ｓ廊帶挹注重要水源，尤其對於未來人工智慧產業的發展，更是一大助力。

    市府水利局長邱忠川表示，永康、安平與仁德再生水廠每天再生水總供應量達六．一萬噸，預計明年增加至八．八萬噸，紓解南科用水需求，也不會排擠自來水用量，對穩定民生用水有很大助益。

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