水上「憶享學堂」 升級照護失智長者

陽明醫院附設護理之家承接的嘉義縣水上鄉「憶享學堂」失智據點，今年3月起開課。（記者蔡宗勳攝）

2025/04/24 05:30

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣失智確診人數逼近九千人，為照護失智長者，縣府衛生局在各鄉鎮市設置失智據點，其中水上「憶享學堂」上個月引進陽明醫院附設護理之家照護資源，透過醫療體系與社區共同合作，透過各式課程照護長者，提供就近性、在地化的失智照護。

「憶享學堂」目前有十五位長者參與，昨天嘉縣衛生局長趙紋華、陽明醫院院長謝景祥等人訪視，欣賞長輩演奏樂器、製作「杏福仙草凍」，場面溫馨。

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七十四歲李阿嬤分享說，以前只想待在家裡，隨著年紀越大，記憶力開始變差，連吃什麼都想不起來，現在到據點上課後，生活變得有趣，還可以認識好朋友。

此外，嘉市政府輔導全齡多元樂學發展協會在衛福部嘉義醫院閒置空間成立社區照顧關懷據點暨巷弄長照站「全齡樂學嘉醫站」，試營運一個月，昨天正式成立，成為「醫院參與社區照護」示範據點，讓社區長照據點兼具醫療與照護功能，提供長輩更全面的服務與支持。

市府社會處表示，據點長者共餐餐食均來自嘉義醫院營養室配膳，免除配送路程保鮮問題，讓長輩享受營養美味的餐食。

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