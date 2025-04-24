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    雨水滋潤 嘉縣硬質玉米增產逾1成

    嘉義縣硬質玉米產量增1至2成，圖為載運硬質玉米的卡車卸貨。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣硬質玉米產量增1至2成，圖為載運硬質玉米的卡車卸貨。（記者蔡宗勳攝）

    2025/04/24 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣為國內硬質玉米主要產區，去年九月播種期因連續下雨，加上接連颱風而無法如期種植，雖然農業部祭出專案翻耕每公頃補助三．四萬元，絕大多數農友選擇延後種植，放棄申報休耕，目前值採收期，受惠雨水滋潤，產量大多增一至兩成，收益較往年還來得多，農友豐收。

    每分地收益6千元 農友笑呵呵

    嘉縣府統計，轄內硬質玉米種植面積六三五五公頃，前三大鄉鎮為義竹鄉二八五○公頃、六腳鄉一○二七公頃、東石鄉九一五公頃，原應於九月間播種，去年因接連颱風加上連續大雨，田地過於鬆軟，無法進行翻耕播種，延至十一、十二月間才播種。

    義竹農會總幹事翁育彬說，去年硬質玉米種植雖然比較晚，但去年冬天及今年春天陸續下雨，在雨水滋潤下，今年收穫量較往年來得好；以目前採收約六成來看，每分地平均產量約七百多公斤，較往年增加約一至兩成，保障收購價每公斤九元，每分地收益約六、七千元。

    黃姓農友表示，農業部去年針對無法如期種植硬質玉米等作物，提出專案翻耕每公頃補助三．四萬元，由於「綠色環境給付計畫」轉作休耕，硬質玉米屬「契作戰略作物」每公頃補助六萬元，遠高於專案翻耕補助，不少農友大多「賭一把」繼續種硬質玉米，現在豐收笑呵呵，看來當時的決定是對的。

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