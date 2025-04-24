八掌溪整治 已清淤370萬立方公尺

汛期來臨前，市府工務處進行雨水下水道清淤作業。（嘉義市府提供）

2025/04/24 05:30

提升台一線橋至軍輝橋防洪能力 拓寬興建堤防3525公尺 明年底前完工

〔記者王善嬿／嘉義報導〕去年七月底「凱米」颱風造成八掌溪嘉南地區多處堤防溢堤成災，疏濬不力被指是造成淹水原因之一，經濟部水利署啟動短、中、長期整治方案，短期分階段緊急清淤，原預定五月汛期前完成三百萬立方公尺疏濬量，迄今台一線橋至軍輝橋累計已清淤三七○萬立方公尺，同步進行台一線橋瓶頸段的堤防改善工程，拓寬興建堤防三五二五公尺，預計明年十二月底前完工。

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推動改建水上與南市後壁區間4座橋梁

行政院公共工程會主委陳金德前天到嘉義視察，了解八掌溪堤防整建、河道清淤等推動情形。水利署簡報，指去年凱米颱風，造成台一線橋、水上鄉美上美社區、鹿草鄉三角村等地淹水災情嚴重，災後短期採清淤整治，中期針對瓶頸堤防改善，長期推動嘉縣水上鄉與台南市後壁區間的四座橋梁改建工程，強化整體治水成效。

嘉市府工務處副處長余成鈺當場建請中央儘速辦理八掌溪永欽一號橋至軍輝橋段疏濬作業，擴大疏濬量能，增加河道通洪斷面，陳金德隨即指示水利署，除持續辦理疏濬工程用地取得作業外，應加強後續管理維護，防止民眾違規佔用河道或租地種植，影響排洪效能。

永欽一號橋、赤蘭溪 達100年防洪標準

水利署第五河川分署副分署長李俊霖說，自凱米颱風以來，八掌溪疏濬總量達三七○萬立方公尺，公有地疏濬區幾乎完成，其中永欽一號橋段疏濬卅二．五萬立方公尺，赤蘭溪段疏濬十八萬立方公尺，大部分已達到八掌溪一百年防洪保護標準，剩餘需徵收的私人土地部分，年底前會陸續進行徵收疏濬作業。

嘉市排水系統 清除土方898立方公尺

李俊霖表示，台一線橋瓶頸段工程正進行興建堤坊進度，八掌溪溢堤段已完成缺口封堵及防洪牆加高工程，後續將與相關業管機關協調，推動橋梁改建計畫。

此外，因應汛期將至，市府工務處表示，防汛工作必須未雨綢繆，持續清淤不間斷，截至三月底，全市排水系統已完成清淤長度一萬二五九一公尺，清淤土方約八九八立方公尺。

水利署在八掌溪清淤已達370萬立方公尺，增強八掌溪防洪能量。 （記者王善嬿攝）

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