重溫百年風華 斗六舊城藝術季4月26日登場

雲林在地藝術家張真輔壁畫「猴子去斗六」，在中央商場二樓展出。 （記者李文德攝）

2025/04/24 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕為喚起大家對雲林斗六舊城的關注，雲林科技大學與在地商家、國內外藝術家，將於四月廿六日至五月十日舉辦「斗六舊城藝術季」，透過藝術、音樂等帶領民眾穿越時空，重溫斗六舊城區的百年風華。

策展人王新衡表示，早年斗六軍警政單位主要圍繞在斗六車站附近西市場、雲中街、太平老街等為生活軸心，隨著行政中心遷移，舊城區繁榮歷史漸漸少人知道。三年前雲林科技大學智地中心發起舉辦斗六舊城藝術季，讓在地居民重新感受舊城風華，今年攜手豐泰文教基金會共同舉辦。

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策展人關有仁指出，今年邀請七名國內外藝術家以創作、展覽、工作坊模式辦理，搭配雲科大智地中心內八組團隊跨科系策展，讓民眾在舊城巷弄間發現創意與歷史的對話。在中央商場二樓有雲林藝術家張真輔「猴子去斗六」壁畫，更有日本藝術家吉田敦的「針車夜晚物體」，象徵斗六中央商場的繁華。

王新衡表示，另一重點便是「街角館特展」集結十家在地商家，以自身店家故事，與舊城區歷史結合，讓民眾們得以了解其文化底蘊及脈絡，廿六日晚間更有時代歌舞劇「舊城演藝」，闡述斗六歷史上的重要節點，五月十日前更有數場藝術季工作坊、分享會，全免費參與，歡迎民眾探索斗六舊城區之美。

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