重新招商 雲林運動中心設施正常開放

雲林縣國民運動中心，原經營廠商9月底終止合約，目前依促參法公開招商。 （記者李文德攝）

2025/04/24 05:30

團體課6月起採單月招生 預計8月底完成招商 9月營運

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣國民運動中心二○一九年啟用，由縣府委託凱格大巨蛋運動公司營運，近日傳出經營權將轉換。縣府證實，該公司經營方向調整，九月底終止合約，現依《促進民間參與公共建設法》公開招商，盼新廠商無縫接軌重新營運。

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泳池修繕 暫停開放兩個月

雲林縣國民運動中心是縣內唯一的國民運動中心，內部有游泳池、桌球室、綜合球場、羽球場、韻律教室及體適能中心等，啟用後因設備新穎，吸引不少在地民眾使用。不過，日前運動中心公告四月十六日起游泳池暫停開放，網路傳出可能關閉或轉換經營權。

縣府教育處證實，國民運動中心二○一九年開幕，因隔年開始受疫情影響，經營的運動公司申請展延合約至二○二六年，但公司因經營方向調整，放棄優先續約權利，縣府與公司協調後，將於今年九月底終止合約。

業者表示，依規定，合約終止時要返還資產給縣府，因游泳池漏水，現正進行修繕才會暫時關閉，估計兩個月修繕期，其餘館內設施正常開放。五、六月團體課持續招生中，而因應合約即將終止，六月過後的課程將採單月招生。

確保員工、消費者權益

業者指出，除正職員工約廿人，另外還有有多名合約教練、老師，將會確保員工、消費者權益，將影響降到最低。

教育處表示，因應營運合約將終止，目前已依照促參法公開招商，邀請廠商承攬，預計八月底前完成招商、九月盤點移交，力求無縫接軌，原有的公益時段服務等回饋也會請新承攬廠商提出。

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