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    首頁　>　生活

    遶境、展演 北海岸媽祖文化祭26日登場

    2025/04/24 05:30

    〔記者翁聿煌、黃子暘／新北報導〕新北市「北海岸傳奇媽祖文化祭」將於四月廿六日至五月十三日舉辦系列活動，金包里慈護宮董事長游忠義昨天表示，活動期間安排遶境體驗、藝文展演、母親節公益捐血、在地美食與國際文化交流等，邀請民眾共襄盛舉。

    另外，新北市議員蔡淑君表示，台中大甲鎮瀾宮的媽祖鑾轎，今天（廿四日）到林口區駐駕，下午二點廿分至四十五分將從她的服務處經過（林口區仁愛路二段、東湖路口），歡迎信眾前來「鑽轎腳」。

    新北市副市長劉和然昨天主持「北海岸傳奇媽祖文化祭」宣傳活動，他表示，每年在農曆四月十六日（今年是國曆五月十三日）的最大潮退時，信眾從金山區步行恭請金包里二媽返回野柳的媽祖洞，不僅是北海岸的年度宗教盛事，更是推動在地文化觀光、凝聚民眾向心力的重要節慶。

    游忠義指出，今年推出「心靈行腳」與「隨轎行腳」的兩種遶境報名選擇，「心靈行腳」報名費兩百元，民眾可獲得祈福毛巾與小神衣，登記造冊跟隨媽祖遶境；「隨轎行腳」報名費七百元，內含帆布背包、文創帽、POLO衫、毛巾、小神衣、點心券、餐券與祭典入園券等好禮。

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