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    新北文中三滯洪公園 步道、景觀大改造

    文中三滯洪公園年底招標，將進行景觀營造工程。（新北市水利局提供）

    文中三滯洪公園年底招標，將進行景觀營造工程。（新北市水利局提供）

    2025/04/24 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕林口區是地勢較高的台地，強降雨時，下方的五股、泰山、八里地勢低窪區容易積淹水，市府水利局將改建兼具休憩與滯洪功能的「文中三滯洪公園」；市議員蔡淑君表示，這處公園是居民的休憩地，她與當地的湖南里里長黃清龍爭取改善滯洪公園的周邊景觀設計，加強景觀及休憩趣味，市府已預計今年底招標。

    預計今年底招標

    蔡淑君指出，「文中三滯洪公園」位於林口區文化二路二段、中華一路口，接近林口國民運動中心，在二○一九年先改建為簡易滯洪公園，後來陸續建置人行步道、人工草皮、體健設施等。

    蔡淑君說，林口區的人口增加，休憩空間的使用需求提升，她與黃清龍建議市府改善公園景觀品質，獲得市長侯友宜的支持，由水利局規劃、城鄉發展局審定六千六百萬元推動「林口運動園區滯洪公園營造工程」，工程以「波光樹影、綠丘展畫、動靜皆景」作為設計主軸，加強公園景觀趣味，預計今年底招標。

    水利局表示，「文中三滯洪公園」位於人口眾多的湖南里，市府辦理營造工程並擴大景觀趣味，改善面積約一萬一千平方公尺；水利局河川工程科長傅光維指出，改善工程包括步道改善、坡度友善化調整、植栽調整、水域營造等項目。

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