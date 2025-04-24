新北市美術館明開館 26、27日煙火秀

新北市美術館將於4月25日開館，26、27日兩天晚上8點半施放300秒的煙火秀。（記者陳奕劭攝）

2025/04/24 05:30

6月1日前每週六、日將辦慶祝活動 731、917、981公車加密班次

〔記者黃子暘、陳奕劭／新北報導〕位於新北市鶯歌區的新北市美術館將於明天（廿五日）開館，廿六、廿七日兩天晚上八點半將施放三百秒的煙火秀，在六月一日之前的每個週六、日均有慶祝活動，市府交通局運輸管理科長林詩欽表示，民眾可搭乘台鐵火車抵達鶯歌火車站，再步行前往美術館，或搭乘七三一、九一七、九八一路線公車，呼籲多利用大眾運輸工具。

請繼續往下閱讀...

可搭乘火車到鶯歌站 再步行前往

林詩欽指出，美術館開館活動期間，相關的公車路線會視狀況機動加密班次並延長營運，七三一線的「陶藝山水環狀路線」由四十一班次增加至六十五班次，並延長營運至晚上十點，班距最密是十分鐘一班；九一七路線由十一班次增加至廿三班次，配合煙火施放散場時間，加開班次前往捷運永寧站；九八一路線增加二班次行駛「北大社區─鶯歌火車站（經新北市美術館）」，由廿班次增加至廿二班次。

鶯歌區公所提醒，如果自行開車，可先停放在板橋、鳳鳴車站附近的停車場，再搭乘台鐵至鶯歌火車站後步行抵達，或於捷運永寧站轉乘公車七三一路線至新北美術館。

300秒煙火秀 晚上8點半登場

文化局說，四月廿六、廿七日的「藝鳴新聲」煙火秀將於晚上八點半登場，以多層次的金銀色瀑布煙火收尾，開館系列活動有表演節目、光雕展演、主題市集、馬戲團等表演，均免費參加。

美術館周邊 有旅遊景點、美食

交通局表示，美術館周邊有豐富的文化藝術，還有多處旅遊景點與美食，包括鶯歌老街、鶯歌石登山步道、溪畔小徑、阿婆壽司、彰鶯肉圓、勇伯垃圾麵、鶯歌美食廣場等，均可搭乘七三一公車前往。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法