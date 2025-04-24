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    斥資40億 新北市圖第二總館建築亮相

    新北市立圖書館第二總館將落腳三重區，打造新世代生活圖書館。圖為建築模擬圖。（文化局提供）

    新北市立圖書館第二總館將落腳三重區，打造新世代生活圖書館。圖為建築模擬圖。（文化局提供）

    2025/04/24 05:30

    以「打開的書本」為設計理念 預計明年動工、2031年完工

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府斥資四十億元，將於三重區興建市立圖書館第二總館，建築外觀昨首度亮相，以「打開的書本」作為設計理念，結合生活、科技與知識，規劃地下三層、地上八層的建物，並提供三六四個汽車格及二百個機車格，預計明年動工、二○三一年完工。

    三重分館現址建物老舊 拆除重建

    市府文化局長張䕒育昨天在市政會議指出，市立圖書館總館位於板橋區，為平衡大漢溪南北兩地閱讀資源，三重分館現址建物老舊，將投入四十億元拆除重建，打造新世代的圖書館做為市圖第二總館，二○二三年已啟動先期規劃，去年徵選建築師，由九典聯合建築事務所拿下首獎。

    張䕒育表示，第二市圖總館以「打開的書本」作為設計構想，基地北側臨三重區自強路一段，南側面對正義國小，連結社區與學校共融，結合知識、科技、生活三大面向，具有城市地標建築、休閒交流中心、複合商業服務、創新學習場域、科技影音體驗的五大特色，希望匯集都市人流並帶動三重舊街區的發展。

    地下3層為停車場 地上8層

    建築規劃地下一至三樓為停車場，設置汽車格三六四個、機車格二百個，滿足停車需求，一至二樓以「城市大客廳」為概念，圖書館作為通往知識、連結社區的門戶，設計生活廣場、風雨球場、風雨走廊、半露天表演場地等，成為民眾交流或休憩的共享空間，未來也將引進書店、商店、餐廳等休閒複合商業設施。

    2至4樓打造新世代閱讀空間

    此外，二至四樓打造動靜皆宜的新世代閱讀空間，包括資訊牆服務櫃台、自動借還書設備、XR親子兒童劇場、多媒體區、青少年創意發想區等，營造「科技中庭」提供新興科技影音體驗；五至八樓為「知識中庭」，採挑空設計，打造全齡學習空間與自由開闊的閱讀環境，包含療癒植栽手作區、多元文化展覽區、在地知識學專區和靈感創作交流區等。

    市長侯友宜表示，也位於三重區的新北第二行政中心將於明年完工，將串聯板橋新板特區與新莊副都心，形成新北市的三大軸心，因應民眾對文教設施以及閱讀品質的需求。

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