台灣設計展10月登場 彰化辦論壇暖身

今年10月台灣設計展在彰化，縣府將在田中高鐵站區設置工業展覽館，結合產業特色與展覽設計，展現彰化多元樣貌。（記者張聰秋攝）

2025/04/24 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕台灣設計展是台灣設計界年度重要活動，今年十月十日至廿六日將首次在彰化縣盛大舉辦，初步規劃彰化、鹿港及彰南三大展區，距離活動剩下不到半年時間，縣府先熱場暖身，昨天在彰化演藝廳舉辦《彰顯設計力》城市設計力論壇，吸引上百位產官學界、設計圈人士與民眾參與，一起見證設計如何為城市注入創新能量。

彰化縣長王惠美表示，彰化有三百多年歷史，兼具人文底蘊與產業實力，設計不只是美學展現，更是城市創新與國際接軌的關鍵。她也預告，今年設計展由台灣設計研究院主導，縣府也會結合鹿港與田尾的在地風貌，並規劃在田中高鐵站附近設置工業主題展覽館，結合產業特色與展覽設計，展現彰化多元樣貌。

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論壇以「承舊起新」、「產業動能」、「城鄉風景」三大主題展開，邀請宋鎮邁、聶永真、洪易、朱柏諺、邱柏文、吳書原共六位設計界重量級講者分享。活動分為上午與下午兩場次，安排精彩專題與對談交流。

除了上午場與下午場，壓軸場的「設計展搶先聽」座談，由王惠美與「台灣設計展在彰化」總策展劉真蓉、縣府策展諮詢顧問劉祥琦共同分享規劃亮點，為設計展提前暖身。

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