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    芳苑農會代表、理事長遇襲 質疑選舉暴力

    芳苑鄉農會理事長林木村遭黑衣人持球棒襲擊，身體手腳多處瘀傷。（記者陳冠備攝）

    芳苑鄉農會理事長林木村遭黑衣人持球棒襲擊，身體手腳多處瘀傷。（記者陳冠備攝）

    2025/04/24 05:30

    黑衣人打人還亮槍 警方︰第1起已移送2人 第2起鎖定特定對象追緝

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉農會近日接連發生暴力事件，理事長林木村廿二日在餐敘後突遭黑衣人持球棒襲擊，不僅身體多處瘀傷，對方甚至當街亮槍威脅，場面驚險。林木村指控，「這已經是第二次暴力行為」，三月農會選舉前已有支持他的農會代表遇襲，質疑是選後報復行動。

    林木村當眾遭棒毆 多處瘀青

    林木村表示，芳苑鄉農會廿二日召開理事會，會後他與理事、幹部前往王功某餐廳聚餐，離開時突遭一名黑衣男子持球棒猛打頭部與肢體，造成他手臂、左腳都被打到瘀青，可惡的是，司機上前制止時，對方竟亮槍喝止，完全無視在大庭廣眾下犯法，令現場一片驚恐。他直言：「若當時是自己一人，後果不堪設想。」只能請警方趕緊緝凶。

    挺林農會代表 選前一天遇襲

    林木村指出，這是第二起針對他們的攻擊事件；三月選舉前一天，支持他們的謝姓農會代表也曾被兩名男子以辣椒水噴灑，隨後持球棒追打，造成腳部受傷。他認為這兩起案件絕非巧合，「很可能是輸不起的報復行動」。

    針對連環暴力事件，前縣議員謝彥慧也在臉書發文表示，「芳苑農會選舉暴力已經第二件，之前不說是為了對方和諧隱忍，真的看我們好欺負」。她並痛批「彰化治安這麼壞，光天化日公然行凶」，要求警方儘速破案。

    對此，芳苑警分局表示，經查三月六日接獲時，謝姓民眾遭人持球棒與辣椒水攻擊，警方於三月十日將涉案謝姓及林姓男子逮捕，並依傷害、恐嚇罪嫌移送地檢署偵辦，四月廿二日接獲理事長遇襲案，警方已查扣現場遺留作案用球棒與一只拖鞋，也已鎖定特定對象，將全力追緝歹徒到案。

    農會改選激烈 疑派系擺不平

    據了解，芳苑鄉農會於三月七日完成人事改選，選情激烈，共有兩人競逐總幹事職位，最終由前縣議員謝彥慧家族推出的洪翊桓，以五比四險勝當選；林木村則連任理事長，常務監事由林總元出線。地方人士分析，近期的暴力事件，可能與選後派系不滿、地方鬥爭有關。

    歹徒行凶後遺留作案用球棒與一只拖鞋。（記者陳冠備攝）

    歹徒行凶後遺留作案用球棒與一只拖鞋。（記者陳冠備攝）

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